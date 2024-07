Kel’el Ware en impose avec le Heat

Kel’el Ware et le Heat avaient visiblement des choses à se faire pardonner. Si Miami restait sur une première complètement ratée en Summer League et une défaite 105-66 contre les Warriors, le pivot n’avait pas démérité avec 12 points, 6 rebonds et surtout 5 contres. Contre les Kings dimanche soir, l’ancien joueur de la fac d’Indiana a passé la vitesse supérieure avec une performance individuelle de choix, la victoire (102-86) et les louanges en prime.

Le 15e choix de la dernière Draft a été très intéressant, notamment offensivement avec un double-double très sérieux : 26 points et 11 rebonds. « Sur ce match, je voulais vraiment montrer mes qualités en attaque« , a-t-il réagi dans des propos rapportés par le Sun Herald. Toucher au poste bas, bonne lecture sur « pick-and-roll » et positionnement intéressant, le pivot a été largement mis à contribution avec 21 tirs tentés, plus qu’il n’en avait tenté sur un match durant ses deux années universitaires entre Oregon et Indiana.

« Une force de la nature »

« Aujourd’hui, j’étais plus agressif dans la raquette » a-t-il décrypté. « Pour le moment, mon tir extérieur est un peu court, alors je voulais davantage attaquer le cercle, et être plus une cible par ma présence sur le parquet. » Kel’el Ware a parfaitement rempli sa mission avec six dunks, dont deux alley-oops. « Athlétiquement, c’est une force de la nature » a résumé le meneur du Heat, Isaiah Stevens. « Je n’ai jamais joué avec un intérieur comme lui. »

« Il a fait un travail phénoménal pour créer du jeu, à couper vers le panier après l’écran, et conclure » l’a félicité Dan Bisaccio, assistant d’Erik Spoelstra et en charge de l’équipe de Summer League de la franchise floridienne. « Il a fait un gros boulot par sa qualité de main près de l’arceau, et à être présent au rebond. »

Si le Heat s’est montré aussi sage sur le marché des transferts cet été, notamment à l’intérieur avec les prolongations de contrat de Kevin Love et de Thomas Bryant, la draft de Kel’el Ware pourrait offrir un nouveau profil offensif à une équipe de Miami assez pauvre en scoring intérieur l’an passé derrière Bam Adebayo.

« Aujourd’hui, j’ai clairement commencé à sentir que je trouvais mon rythme au fil du match » s’est réjoui le rookie. « J’ai le sentiment que plus je serais habitué à cet environnement, mieux ça ira pour moi. »

Son gros match a toutefois fait un « malheureux », le Français Neal Sako, un des meilleurs pivots français de Betclic Elite avec Cholet Basket cette saison, et qui est resté cloué sur le banc toute la rencontre.