Avec Stephon Castle, une filiation Wake Forest chez les Spurs

Un « félicitations ! », un sourire et une tape sur l’épaule. Tim Duncan vient de saluer Stephon Castle, accompagné de Harrison Ingram, au moment de leur venue dans les installations des Spurs.

Le 4e choix de la Draft et la légende locale ont un lien indirect qui dépasse le seul cadre de la franchise de San Antonio : le père du premier, Stacey, a fait équipe avec l’ancien intérieur des Spurs le temps d’une saison (1993-94) à Wake Forest.

Stephon Castle meeting Tim Duncan, who was teammates with Stephon’s dad at Wake Forest. https://t.co/z9GxCBTber pic.twitter.com/cjs5kXkp7P — Ballislife.com (@Ballislife) July 2, 2024

Comme le rappelle The Athletic, Stacey Castle n’était alors qu’un joueur du bout de banc de l’université de Caroline du Nord quand Tim Duncan a débarqué. Ce dernier, cette saison-là, se rapprochera du double-double de moyenne avec un peu moins de 10 points et 10 rebonds. Avant de monter en puissance année après année, au point d’être sélectionné en première position lors de la Draft 1997. Et de signer l’immense carrière que l’on connaît.

Castle, lui, a joué sa dernière saison à l’université Briar Cliff dans l’Iowa. Il devait jouer pour les… Harlem Globetrotters après avoir obtenu son diplôme, et s’est même entraîné lors d’un mini-camp à Orlando. Mais il a préféré rentrer chez lui et jouer au sein d’autres équipes universitaires avant de se lancer dans le coaching AAU.

Des histoires racontées dans la famille

Durant sa conférence de presse de présentation ce week-end, un journaliste demande ironiquement à Stephon Castle si ce dernier a entendu dire que son père « dominait » le futur Hall of Famer à l’entraînement à l’époque. « J’ai entendu des histoires sur le fait qu’il jouait contre Tim Duncan. Je n’ai pas entendu dire qu’il l’avait dominé. J’en ai entendu quelques-unes et, bien sûr, de bonnes, mais (cette histoire) n’est pas remontée », sourit le rookie.

Cette filiation avec Wake Forest a pris une nouvelle dimension avec la récente annonce de l’arrivée de Chris Paul, lui aussi figure marquante de cette université. Ce dernier, qui entamera sa 20e saison dans la Grande Ligue, est attendu comme un mentor pour les jeunes Spurs, dont Castle mais également Tre Jones, meneur titulaire l’an dernier.

Fort de ses liens universitaires venant de son père, le rookie voit le fait d’avoir été drafté par les Spurs comme « un rêve qui se réalise. J’ai eu la chance de vivre cette expérience avec ma famille. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils n’ont pas toujours été avec moi, alors de vivre cela avec eux derrière moi, c’est sympa. »

Et ce qui l’attend sans doute encore plus : jouer avec Victor Wembanyama avec qui il a pu échanger. « On a parlé de notre arrivée à San Antonio et de notre impatience de nous mettre au travail. J’ai hâte d’être sur le terrain et de montrer ma polyvalence, surtout avec le talent qu’on a déjà dans cette équipe. J’ai le sentiment que notre avenir est très prometteur », termine le rookie, passé lui par Connecticut, où il a été champion NCAA.