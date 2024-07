Summer leagues : Bronny James rate sa première

L’histoire retiendra que c’est au Chase Center, l’antre des Warriors, que Bronny James a joué son premier match sous les couleurs des Lakers. C’était face aux Kings, et le numéro 9 des Lakers n’a pas brillé : 4 points à 2 sur 9 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 22 minutes.

Titulaire, le fils de LeBron James n’a pas empêché les Lakers de s’incliner 108-94 face aux coéquipiers d’Yves Pons. Porteur du numéro 37 aux Lakers, Armel Traoré cumule 4 points et 3 rebonds en 13 minutes.

« À chaque premier match que je joue au niveau supérieur, j’ai toujours une boule au ventre », a réagi Bronny. « Mais dès que le ballon est mis en jeu et qu’on fait deux allers-retours, tout cela disparaît et je me contente de jouer au basket. Ce sera toujours le cas, et je m’en sortirai ».

Que retient-il de cette première ? « L’ambiance » répond-il. « Il y en avait plus que prévu. C’était un match important pour moi, mais je ne savais pas si les gens de Golden State allaient venir. C’était super sympa à voir. »

Prochain match face aux Warriors

Pour la petite histoire, il y a 21 ans, son papa avait débuté en Summer League du côté d’Orlando en cumulant 14 points, 7 rebonds et 6 passes. Mais impossible de comparer l’Elu, choisi à la première place de la Draft 2003, et son fils sélectionné en 55e position par la franchise de son père…

« Ce qu’il fait lors du California Classic et de la Summer League de Las Vegas n’a pas d’importance, qu’il joue bien ou pas », a réagi LeBron James. « Je veux juste qu’il continue à progresser grâce aux entraînements, aux séances de vidéo et aux séances d’entraînement individuelles. On ne peut pas prendre n’importe quelle stat de la California Classic et de la Summer League de Las Vegas et l’appliquer au début de la saison. La seule chose qui compte, c’est qu’il s’améliore et qu’il engrange de l’expérience. »

Ce dimanche, les Lakers affrontent les Warriors, et a priori, Bronny sera à nouveau aligné. « S’il se sent bien, il va jouer toute la compétition » prévient son coach. « Nous allons essayer de l’intégrer et de lui donner le plus de temps de jeu possible. Parce qu’il a besoin de plus d’expérience. Et d’évoluer dans du jeu NBA. C’est un peu différent de l’université, et il faut prendre des habitudes NBA, dans un environnement NBA avec de bons joueurs et ça l’aidera sur le long terme. »