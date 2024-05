Mike Brown et les Kings, ça coince !

À l’instar de Tyronn Lue chez les Clippers, Mike Brown voudrait prolonger dès cet été avec les Kings, et que son salaire soit aligné sur ce qui se pratique actuellement. Le coach de Sacramento touche environ cinq millions de dollars par saison, c’est moitié moins qu’un Mike Budenholzer aux Suns ou qu’un Monty Williams aux Pistons, et cette prolongation lui permettrait de revaloriser son salaire.

Sauf que ESPN rapporte que ça coince ! Alors qu’il lui reste une année de contrat garantie, Mike Brown et son agent avaient entamé des discussions pour une prolongation de contrat, mais il y aurait un « gouffre » entre la proposition des Kings et les exigences de leur coach. Résultat : les négociations sont interrompues, et ce n’est pas certain qu’elles reprennent durant l’été.

Près de 61% de victoires en carrière !

D’autant qu’il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient un possible remplacement de Mike Brown après cette saison sans playoffs. « Coach Of The Year » en 2023, l’ancien entraîneur des Cavaliers et des Lakers avait pourtant relancé une franchise moribonde depuis très, très longtemps derrière le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis, mais il n’est cette saison pas parvenu à faire franchir un palier à sa formation.

Troisième de l’Ouest en 2023, Sacramento a terminé à la 9e place cette saison (avec un bilan quasiment identique…), se faisant sortir par les Pelicans au « play-in ». Comme entraîneur, Mike Brown affiche l’un des meilleurs pourcentages de la victoire en NBA avec 62% à la tête des Cavaliers, 59% aux Lakers et 57% aux Kings.

Ancien bras droit de Steve Kerr aux Warriors, il fait également partie des rares coaches à avoir remporté deux fois le trophée de Coach Of The Year.