Toujours pas de prolongation de contrat pour Tyronn Lue

Alors que les Lakers avaient des vues sur lui pour remplacer Darvin Ham, Tyronn Lue devrait prolonger avec les Clippers. Depuis qu’il est arrivé à Los Angeles, l’équipe a alterné le bon et le moins bon, avec une finale de conférence dès sa première saison, mais aussi deux défaites au premier tour depuis deux ans, et même une saison sans playoffs en 2022.

Quoi qu’il en soit, Tyronn Lue se plait aux Clippers, et il sera sur le banc à la rentrée pour la première à l’Intuit Dome, la nouvelle salle construite à Inglewood. La question est de savoir s’il sera prolongé dès cet été. Selon The Athletic, les discussions n’avancent pas, même si les Clippers veulent le prolonger.

Sans doute que ça coince au niveau salaire, et que Tyron. Lue souhaite que ses émoluments soient alignés sur ce qui se pratique depuis deux ans. Avec sept millions de dollars par an, il se retrouve en retrait des salaires offerts depuis un an à Monty Williams, Gregg Popovich, Erik Spoelstra et Steve Kerr. Pour un profil comme celui de Tyronn Lue, il faut désormais débourser au minimum 10 millions de dollars par an. C’est d’ailleurs ce qu’a négocié Mike Budenholzer avec les Suns : 50 millions de dollars sur cinq ans.