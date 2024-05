Le MVP de la nuit | Luka Doncic, décisif en attaque comme en défense

Changement complet d’environnement pour Luka Doncic. Alors que le Thunder s’était donné pour mission de ne jamais le laisser seul sur le pick-and-roll, multipliant les prises à deux pour le forcer à lâcher le ballon, les Wolves ont opté pour la stratégie totalement inversée dans ce Game 1, avec Rudy Gobert en « drop coverage ».

Et pendant trois quart-temps, ça a plutôt bien fonctionné pour Minnesota, puisque les « role players » de Dallas n’ont pas pu trouver de rythme et que Luka Doncic n’était pas non plus particulièrement adroit (18 points à 7/18 au tir, 7 passes décisives après trois quart-temps) face à la défense de Jaden McDaniels ou Nickeil Alexander-Walker.

Sauf que le Slovène va changer de braquet dans le quatrième quart-temps, prenant le contrôle de la rencontre, pour inscrire 15 points à 5/8 au tir dans les 12 dernières minutes !

« Je me suis simplement dit qu’on devait gagner ce match. Je devais mieux jouer parce que durant trois quart-temps, je n’étais pas bon » explique-t-il ainsi, remerciant Kyrie Irving d’avoir maintenu Dallas à flot. « Donc durant le quatrième quart-temps, je suis juste allé dans mes zones (préférentielles) pour mener l’équipe à la victoire. »

« J’essaie simplement de voir le « scouting » pour comprendre ce que les gars vont faire et lire le jeu. Et j’adore lire le jeu »

Sans compter que Luka Doncic a aussi réalisé deux actions « importantissimes » en défense dans les deux dernières minutes du match, avec une interception sur Jaden McDaniels qui a mené à un 3-points de PJ Washington, puis une autre interception sur une tentative de alley-oop de Mike Conley pour Rudy Gobert à une minute de la fin…

Le leader de Dallas s’amuse ainsi lorsqu’un journaliste lui dit que c’est sans doute la première fois qu’il empêche un alley-oop de sa vie. « Vous avez raté mes jeunes années » rigole-t-il, avant d’admettre que c’est sans doute la première fois sur un panier à 3m05. Cela montre en tout cas l’activité défensive qu’il peut mettre, et qu’il met dans ces playoffs, et qui est une clé de la belle campagne des Mavericks dans cette « postseason ».

« Je dois juste être actif avec mes mains » conclut-il. « En gros, Jaden McDaniels ne pouvait rien rater donc je devais faire un meilleur travail sur lui. Mais sur la dernière action, j’essaie simplement de voir le « scouting » pour comprendre ce que les gars vont faire et lire le jeu. Et j’adore lire le jeu ». En attaque comme en défense.