Prolongation en vue pour Adam Silver

Voilà bientôt dix ans qu’Adam Silver a pris la succession de David Stern en tant que « commissionner » de la NBA, et d’après Adrian Wojnarowski, son mandat n’est pas prêt de s’arrêter.

L’insider d’ESPN a en effet révélé que les discussions formelles avec le « Board of Governors » de la ligue, qui réunit les 30 propriétaires des franchises, concernant une prolongation allaient bientôt aboutir. Le nouveau contrat liant la NBA à Adam Silver irait jusqu’à l’horizon 2030. De quoi lui permettre d’achever deux de ses objectifs majeurs, avec un nouvel accord concernant les droits télé et… une expansion de la Grande Ligue !

En près de dix ans à la tête de l’une des plus prestigieuses ligues sportives du monde, Adam Silver n’a pas chômé, œuvrant en faveur de changements majeurs concernant le déroulement de la saison NBA, entre la mise en place du play-in, de la NBA Cup, sans oublier le bouleversement du format du All-Star Game, sur lequel il est partiellement revenu pour la prochaine édition. On peut aussi noter plus récemment la mise en place d’une Draft sur deux jours.

Dans un style plus diplomate que celui de son prédécesseur, il a ainsi ménagé ses différents interlocuteurs, entre propriétaires, diffuseurs, dirigeants et joueurs, pour trouver les meilleurs compromis, quels que soient les sujets, comme la signature de la nouvelle convention collective avec le syndicat des joueurs qui va jusqu’en 2029.

Du côté des propriétaires, on est donc très satisfait de sa gouvernance, la NBA restant florissante et l’épisode Covid ayant été plutôt bien amorti par la NBA. Du côté des joueurs, on apprécie aussi sa volonté de faire évoluer la ligue sur les thématiques sociales en donnant la parole aux basketteurs, ce qui l’a également conduit à pousser dehors deux propriétaires pour des problèmes comportementaux (Donald Sterling et Robert Sarver).