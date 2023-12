Grâce aux 37 points de Donovan Mitchell, ainsi qu’à l’apport de Sam Merrill en sortie de banc (19 points à 5/10 de loin, record en carrière), les Cavaliers résistent aux Rockets en prolongation. C’est la 11e victoire consécutive de Cleveland en « overtime », ce qui constitue la deuxième plus longue série dans l’histoire de la NBA !

Privés de quatre titulaires (LaMelo Ball, Gordon Hayward, Mark Williams et Miles Bridges, qui n’a pas pu rentrer au Canada à cause de ses récents problèmes judiciaires…) ainsi que de Cody Martin, les Hornets ont logiquement fini par céder face aux Raptors. Avec ses 27 points, 8 rebonds et 8 passes, Pascal Siakam a porté son équipe.

Aucun souci pour le Thunder, guidé par les 30 points en 28 minutes de Shai Gilgeous-Alexander face aux Grizzlies. Chet Holmgren (17 points, 6 rebonds, 7 contres) a encore joué les épouvantails près du cercle et Oklahoma City a pu dérouler, Ousmane Dieng récupérant son deuxième plus gros temps de jeu de la saison (19 minutes), sans cette fois le rentabiliser (4 points, 2 rebonds et 2 passes décisives). La bonne nouvelle pour Memphis ? C’était le dernier match sans Ja Morant, qui peut désormais réintégrer le groupe !

Fin de « road trip » compliqué pour Brooklyn, battu pour la troisième fois consécutive, cette fois à Utah. Lauri Markkanen, Talen Horton-Tucker et Collin Sexton ont plié le match avec un 15-2 dans le troisième quart-temps.

L’attaque des Kings s’est de son côté régalée face à la « défense » des Wizards. Domantas Sabonis (28 points, 13 rebonds, 12 passes) s’est offert son troisième triple-double de la saison, mettant sur orbite De’Aaron Fox (30 points), Keegan Murray (25 points) et compagnie. Bilal Coulibaly finit avec 11 points, 4 rebonds et 2 passes.

Cleveland – Houston : 135-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 135 HOU 130 IND 127 LAC 151 PHI 104 CHI 108 ATL 130 DET 124 MIA 108 MIN 112 TOR 114 CHA 99 OKC 116 MEM 97 DEN 130 DAL 104 UTH 125 BRO 108 SAC 143 WAS 131 LAL 109 NYK 114

Toronto – Charlotte : 114-99

Oklahoma City – Memphis : 116-97

Utah – Brooklyn : 125-108

Sacramento – Washington

