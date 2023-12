Les Nuggets domptent très facilement les Mavericks de Luka Doncic

Dans le duel de MVP en puissance, entre Luka Doncic et Nikola Jokic, ce sont les Nuggets qui démarrent le mieux, avec le Serbe qui ouvre le score. Les deux hommes distribuent d’abord le caviar à leurs partenaires avant de prendre également leurs responsabilités aux tirs. Mais Luka Doncic est plutôt maladroit (2/7) en premier quart, comme son équipe (0/8 à 3-points). Plus collectifs et plus efficaces, les Nuggets emportent la période (28-20), en jouant la relance à fond (14 points en contre-attaque) !

Zeke Nnaji fait le spectacle en début de deuxième quart avec deux gros dunks et Denver passe un 8-0, bientôt stoppé par Luka Doncic. Dallas est repoussé à -10 malgré les efforts de « Luka Magic » qui place la bagatelle de 22 points sur le seul deuxième quart-temps, à un insensé 8/9 aux tirs dont 6/7 à 3-points !

C’est collectivement, avec Michael Porter Jr. et Jamal Murray à 2/2 notamment, que Denver réussit de son côté un 6/7 à 3-points, ce qui permet aux locaux de virer en tête à mi-parcours (68-59).

Sans la moindre tentative de tir en deuxième quart, Nikola Jokic continue de faire tourner la boutique au retour des vestiaires. Il faut dire qu’à 57% de réussite aux tirs, dont 58% de loin en première mi-temps, les Nuggets font plutôt bon usage de leurs ballons d’attaque. D’autant qu’ils restent dans ces standards en troisième quart, derrière 10 points de Jamal Murray notamment. En face, Luka Doncic et les Mavs baissent de rythme et voient l’écart se creuser : +18 (98-80).

Les affaires texanes ne s’arrangent pas en dernier quart avec un 13-4 des Nuggets qui semble plier le match définitivement. Mike Malone ne s’y trompe pas et laisse son cinq majeur au repos pour l’intégralité de la période, permettant à Julian Strawther ou Zeke Nnaji de se faire plaisir au scoring.

Après sa défaite sur le fil face à Oklahoma City, Denver s’impose donc sans problème à domicile (130-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Jokic au petit trot. Avec 8 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, le Joker n’a vraiment pas eu à forcer son talent face à Dallas. Et on peut compter sur lui pour ne pas forcer de tir et faire tourner le cuir en faveur de ses coéquipiers. Le double MVP de Denver a pu, comme les autres titulaires, se reposer en dernier quart.

– Un Luka Doncic trop esseulé. Privés de Kyrie Irving, Dereck Lively, Josh Green ou Maxi Kleber, les Mavs arrivaient amputés d’une partie importante de leurs forces vives dans les Rocheuses. Au final, avec Luka Doncic à 38 points et le seul Dante Exum au-dessus des 10 points derrière, Dallas a clairement manqué d’options offensives autour de son maître à jouer slovène. Luka Doncic a bien essayé en deuxième quart, avec 22 des 39 points de son équipe, de relancer les siens mais il a tout simplement manqué de soutien.

– Bon retour pour KCP. Remisé sur le banc ces deux derniers matchs pour suivre le protocole commotion, Kentavious Caldwell-Pope est revenu aux affaires cette nuit. Sans aucune crainte, à le voir attaquer le cercle bille en tête dès le premier quart. Avec 9 points, il a été solide offensivement. Et toujours aussi agressif défensivement pour refroidir Luka Doncic à 3/8 aux tirs en deuxième mi-temps, après une première à 10/16…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.