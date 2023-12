Le duo Julius Randle – Jalen Brunson plus fort qu’Anthony Davis et LeBron James !

Avec Jalen Brunson à la manoeuvre, le duo Julius Randle – Immanuel Quickley (20 points) permet aux Knicks de prendre le meilleur départ. Maladroits, les Lakers s’en remettent à Austin Reaves (20 points, 7 passes) et Rui Hachimura en sortie de banc pour limiter la casse (35-27). Les hommes de Darvin Ham haussent alors le ton en défense pour ralentir New York.

À l’exception de Randle et de Jalen Brunson, les Knicks sont à 3/13 aux tirs. L.A. en profite alors pour revenir dans le match. D’Angelo Russell et Taurean Prince règlent la mire, mais c’est l’impact d’Anthony Davis (32 points, 14 rebonds) qui fait la différence. D’un tir à mi-distance au buzzer, il donne l’avantage aux vainqueurs de la NBA Cup (58-57).

LeBron James en triple-double

Le réveil de LeBron James, pour venir épauler Davis, donne cinq points d’avance aux Lakers (65-60). Les Knicks ne laissent pas leur adversaire prendre le large, bien au contraire. Ils terminent le troisième quart temps sur un 15-2 et deux 3-points de Quickley et Grimes dans la dernière minute leur donnent dix points d’avance (90-80).

LeBron James (25 points, 11 passes, 10 rebonds) sonne alors le retour des Lakers. Il marque 11 des 23 premier points de son équipe en dernière période, et son dunk tonitruant suite à un entre-deux gagné par Anthony Davis ramène L.A. à -4 avec moins de quatre minutes à jouer (103-99). Un 3-points de Julius Randle, suivi d’un floater de Jalen Brunson scellent toutefois la victoire des Knicks (114-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers fêtent leur victoire de la NBA Cup. Pour le premier match à domicile depuis leur sacre à Las Vegas contre les Indiana Pacers, les Lakers ont présenté la NBA Cup au public de la Crypto.com Arena. Le trophée placé au milieu du terrain, les joueurs ont vu leur bannière de champion, noire, apparaitre à côté de leurs 17 bannières jaunes de champions NBA.

– Road trip à l’Ouest en dents de scie pour New York. Les Knicks reprennent le chemin de « Big Apple » après quatre matchs à l’Ouest et un bilan de deux victoires et de deux défaites. Ils ont déçu à Utah (-5) et contre les Clippers (-22), mais ont à chaque fois su réagir derrière les 50 points historiques de Jalen Brunson à Phoenix et une victoire collective contre les Lakers. Ils tenteront d’enchainer chez leurs voisins de Brooklyn, eux aussi en « road trip » à l’Ouest lors de la dernière semaine.

– Les Lakers encore et toujours trahis par leur adresse. C’est le refrain de la saison des Lakers jusqu’à présent et ça l’était la saison dernière également, L.A. ne possède aucun tireur d’élite digne de ce nom. Les coéquipiers de LeBron James et Anthony Davis doivent donc dominer dans la raquette et aux lancers-francs pour pouvoir l’emporter. Les Knicks sont construits de la même manière et ce sont eux qui ont dominé ces deux secteurs ce soir, gagnant la bataille de la peinture 62 à 52, et celle des lancers-francs 20 à 12.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.