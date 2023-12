28 octobre. C’est la date de la dernière victoire des Pistons, et c’était face aux Bulls. Depuis les joueurs de Monty Williams enchaînent les défaites, et cette nuit, ils ont subi un 24e revers de suite ! Malgré les 43 points de Cade Cunningham, Detroit s’incline 130-124 face aux Hawks, et on a vite compris qu’ils allaient passer une soirée compliquée lorsque Trae Young et les siens ont débuté le match par un 5 sur 5 à 3-points !

Après quatre minutes, les Hawks mènent 15-6, et ce n’est pas l’activité de Cade Cunningham ou la vision du jeu de Bojan Bogdanovic qui suffisent à limiter les dégâts. Après douze minutes, l’écart est déjà fait (38-25), et Trae Young enchaîne les alley-oops avec Onyeka Okongwu. Côté Detroit, Marvin Bagley se met au niveau de Cade Cunningham, et ça permet de limiter la casse à la pause (61-52).

Trae Young, le maestro

Au retour des vestiaires, CCade unningham poursuit son festival, qu’il s’agisse d’envoyer Ausar Thompson au alley-oop, de dunker, puis de bâcher Clint Capela. L’ancien n°1 de la Draft est partout, et les Pistons restent au contact malgré le nouveau coup de chaud à 3-points des Hawks (74-67). Mais Trae Young reprend le match en main, et il régale ses coéquipiers pour signer un 11-2 en deux minutes. Les Pistons sont à nouveau dans les cordes (85-69).

Bojan Bogdanovic ne lâche rien, et ses deux 3-points de suite relancent le suspense. À tel point que les Pistons reviennent à -6 à 90 secondes de la fin grâce à James Wiseman. Le hold up est possible… Sauf que ce même Wiseman loupe deux lancers-francs, et Trae Young redonne de l’air aux siens. Et lorsque Cade Cunningham réduit l’écart à -5, Bojan Bogdanovic perd un ballon derrière, et les Hawks s’imposent finalement 130-124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record s’approche… Et de 24 pour les Pistons, qui « améliorent » leur record de franchise avec ce nouveau revers. Les hommes de Monty Williams se rapprochent du record NBA, détenu sur une saison par les Cavaliers (2010/11) et les Sixers (2013/14) avec 26 défaites de suite. Detroit reçoit Utah puis se rend à Brooklyn.

– Des 3-points au meilleur moment. Les Hawks terminent cette partie avec un 16 sur 36 à 3-points, mais ils ont été adroits aux meilleurs moments. En premier quart-temps avec un 5 sur 5 pour débuter le match, et un 9 sur 12 sur l’ensemble du premier quart-temps. Puis dans le 4e quart-temps avec un 7 sur 16 de loin. A chaque rapproché, Trae Young, Dejounte Murray ou encore De’Andre Hunter ont trouvé la cible.

– Les lancers des Pistons. Detroit s’incline de six points, mais laisse filer huit lancers-francs… Le 0 sur 2 de James Wiseman fait mal dans la dernière minute alors que l’exploit était encore possible.

