Les Wolves sortent les muscles pour s’imposer à Miami

Avec désormais 20 victoires en 25 matches, les Wolves suivent le rythme des Celtics au sommet de la ligue. Ce n’était pourtant pas écrit en première période à Miami.

L’entame du match a ainsi été marquée par les grosses défenses des deux équipes, avec beaucoup de ballons perdus. De retour, Tyler Herro donne de l’air au Heat avec ses pénétrations (33-22).

Les deux formations échangent ensuite les paniers, avec un nouveau bon passage de Tyler Herro et un Anthony Edwards qui se montre, après un premier acte discret. Le Heat rejoint les vestiaires avec l’avantage (66-54). Après la pause, la défense des Wolves monte en pression. Petit à petit, Rudy Gobert et sa bande reviennent (83-77).

Surtout que le Heat démontre encore ses difficultés en dernier quart-temps cette saison. Jimmy Butler et les siens manquent la cible, et Mike Conley peut frapper à 3-pts. Minnesota passe devant et a le vent dans le dos, après un 16-5. Bam Adebayo et Tyler Herro tentent de résister mais Gobert et Edwards font la différence. Les Wolves assurent aux lancers-francs, s’imposent 108-112 et signent ainsi une troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert et Anthony Edwards s’occupent de tout. Les deux joueurs de Minnesota ont dominé le dernier quart-temps, chacun dans leur rôle. Le Français a été énorme en défense, en contestant beaucoup de shoots. Il termine ce dernier acte avec 6 rebonds et 2 contres. L’arrière, lui, a connu un début de match discret, il est monté en puissance et en neuf minutes, il marque 10 points à 5/7 au shoot.

– Miami rate son virage. Le Heat souffre en dernier acte cette saison et les premières minutes de celui contre Minnesota le démontrent avec brio. Les shoots ratés vont se multiplier et les troupes d’Erik Spoelstra n’inscrivent que deux paniers dans les cinq premières minutes du dernier acte. La bonne dynamique a disparu, Bam Adebayo est bien muselé par Rudy Gobert et Jimmy Butler, contrairement au match contre Chicago, ne pèse pas dans ce « money time », avec seulement quatre minutes jouées et aucun point marqué dans ce quatrième quart-temps…

– Le Heat retrouve Tyler Herro et Bam Adebayo. Miami retrouvait deux titulaires pour ce duel face à la meilleure équipe de l’Ouest. Absent depuis 18 matchs, Tyler Herro a ainsi réussi un bon retour, avec 25 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.