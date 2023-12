Les Bulls mettent fin à la série des Sixers !

Une grosse brique. Ainsi s’est achevée la nouvelle belle soirée de Joel Embiid qui, après avoir été servi par Tyrese Maxey en cœur de raquette pour égaliser à quelques secondes du terme face aux Bulls, a vu le ballon lui échapper des mains et finir par se crasher sur le panier.

Malgré les 40 points du pivot des Sixers, les joueurs de Billy Donovan ont fait sensation en allant s’imposer à Philadelphie, où la formation locale, 3e meilleure écurie de l’Est (18v-8d), restait pourtant sur six victoires de suite. Mais ces Bulls-là, toujours privés de Zach LaVine, confirment leur plutôt bonne dynamique du moment. Et leur tentative de revenir se mêler à la course aux playoffs.

Avec comme éléments moteurs, plus que DeMar DeRozan, qui a bénéficié d’un coup de sifflet généreux dans les derniers instants (Nick Nurse a utilisé son « challenge » pour contester la faute de Tobias Harris, en vain), Coby White et Nikola Vucevic. Le premier a encore fait parler sa vitesse, se permettant même d’aller claquer un gros dunk en transition, et sa justesse d’exécution.

Coby White proche de son premier triple-double

Flirtant avec le premier triple-double de sa carrière, le meneur a posé de sérieux problèmes à la défense adverse. Tout comme son pivot, qui n’a évidemment pas la puissance de son adversaire du soir, mais s’est montré efficace loin et proche du cercle. Les deux hommes ont fait preuve de sang-froid alors que Philadelphie, menée tout au long du quatrième quart-temps (69-81 à l’entame) poussait pour revenir.

De ce match, on retiendra surtout le grand déséquilibre en matière de répartition des points. Derrière Joel Embiid et un Tyrese Maxey qui a parfois manqué d’adresse, c’est le grand vide. Les deux leaders des Sixers ont inscrit les trois quarts des points de leur équipe, et pas un seul autre joueur n’a dépassé les huit unités… En face, les Bulls ont pu s’appuyer sur six joueurs à 10 points ou plus. C’est leur marque de fabrique depuis que Zach LaVine n’est plus là.

La victoire des visiteurs (11v-17d) est leur sixième sur leurs neuf dernières sorties.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une grosse bataille de pivots. Avant son raté final, le MVP en titre a fait parler sa puissance et sa finesse dans son jeu à mi-distance pour faire souffrir Nikola Vucevic en défense, en signant sa cinquième performance de l’année à 40 points ou plus. Mais le Monténégrin l’a aussi beaucoup fait travailler. À l’instar de sa fin de rencontre où le pivot des Bulls a converti deux paniers à 3-points sur des « pick-and-pop » avec Coby White, sans que Joel Embiid ne parvienne à le contester suffisamment.

– Le grand écart au niveau des bancs. Cette rencontre a surtout été une histoire de « runs ». Les locaux ont pris 12 points d’avance dans le premier quart-temps (22-10) avant de subir un terrible… 22-2 au cheval sur le début du second quart-temps. Phénomène comparable entre la fin du 3e et le début du 4e. Point commun à ces deux séquences ? L’écart de niveau entre les hommes du banc. Les Alex Caruso ou Jevon Carter ont eu un gros impact favorable, tandis que les Robert Covington, Patrick Beverley ou même Kelly Oubre, très maladroit, étaient présents lorsque leur équipe sombrait. La colonne des +/- est assez éloquente en la matière…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.