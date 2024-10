Anthony Edwards confirme qu’il vise une carrière en NFL dans quelques années

« Je crois que je pourrais bien être le premier. » C’est ce qu’avait déclaré Anthony Edwards il y a un an à propos de la possibilité de passer de la NBA à la NFL. Ce serait effectivement du jamais vu, et comme Allen Iverson ou LeBron James, Anthony Edwards aurait sans doute pu réaliser une vraie carrière dans le football américain. Mais contrairement à ses deux glorieux aînés, l’arrière des Wolves veut aller au bout de ses idées.

« Je l’ai dit à mes potes, si je gagne un titre dans les trois ou quatre prochaines années, je passerai au football » a-t-il lancé. On ne peut s’empêcher de penser à Michael Jordan qui, usé par la conquête de son premier « Three-peat » et marqué par l’assassinat de son père, avait décidé de quitter le basket pour tenter une carrière dans le baseball. Ce fut un échec.

Pour Anthony Edwards, la NFL a toujours été un objectif, et on se souvient qu’avant sa Draft, par les Wolves, il avait confié « n’être pas encore vraiment à fond dans le basket » et qu’il aurait préféré se faire drafter en NFL, car il prenait plus de plaisir sur les terrains de foot américain que sur les terrains de basket.

Il y a quelques jours, c’est Brandon Podziemski qui a annoncé qu’il se voyait bien entamer une carrière professionnelle dans le baseball, après sa carrière NBA.