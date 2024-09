Brandin Podziemski pense sérieusement à faire carrière dans le baseball

Les champions capables de faire carrière dans deux sports différents ne sont pas nombreux, et ceux qui ont essayé, comme Michael Jordan ou Usain Bolt, ont échoué. Parmi la jeune génération, Brandin Podziemski pourrait être le prochain, et le jeune arrière des Warriors pourrait, comme Jordan justement, faire un crochet par le baseball.

« Je le ferai certainement », a-t-il répondu en marge d’une rencontre des Giants. « Plus tard dans ma carrière, si j’ai la chance de jouer encore à la fin de la trentaine, j’aimerais jouer au baseball. Je sais que ma famille, mon père en particulier, aimerait me voir jouer. C’est vraiment quelque chose auquel j’ai pensé : faire les deux ».

Il impressionne un coach des Giants

Il lui faudra tout de même se remettre en jambes puisqu’il n’a pas joué sérieusement depuis deux ans, mais il a impressionné Pat Burrell, l’un des entraîneurs de l’équipe de San Francisco.

« Je suis impressionné ! Cela fait longtemps que je fais ce métier, et voir un gars qui vient d’un autre sport, qui ne manque aucun coup, tout en frappant loin, c’est impressionnant. C’est assez impressionnant. C’est évident qu’il a beaucoup joué dans le passé ».

Pour Brandin Podziemski, ce passage du baseball au basket reste un moment aussi marquant que douloureux. Début août, il avait raconté le moment où il l’avait annoncé à son père. « Je me souviens qu’il pleurait presque parce qu’il disait : ‘Ce n’est pas possible. Tu es tellement talentueux, tu es tellement doué, tu es fait pour jouer au baseball’. Mais je suis resté fidèle à cette idée. J’étais du genre : ‘Si tu me laisses jouer, je vais réussir dans le basket’. Cinq ou six ans plus tard, j’ai été drafté, donc je m’en suis simplement tenu à ce que je lui avais dit. »

Naturellement doué pour le baseball

Ce week-end, il a expliqué que le baseball était trop facile pour lui, presque naturel, et qu’il voulait, à l’époque, se lancer un défi. « Je lui avais simplement dit que le baseball était trop facile, que c’était quelque chose pour lequel j’étais naturellement doué et que je n’avais pas besoin de travailler autant que sur le terrain de basket. Comme je suis un compétiteur avec une éthique de travail, je voulais quelque chose qui soit toujours un défi pour moi, où si je prenais quelques jours de repos, j’avais besoin de me remettre au travail, et le baseball n’était pas comme ça. Le basket m’incite à m’améliorer chaque jour. C’est difficile, et je relève le défi tous les jours. J’ai dit à mon père que s’il me laissait faire, je le rendrais fier, et c’est le cas aujourd’hui. »