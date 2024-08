Destiné au baseball, Brandin Podziemski a dû convaincre son père de le laisser jouer au basket

Invité du podcast « The Dinner Table », Brandin Podziemski a été amené à évoquer les débuts de sa passion pour le basket. Celle-ci est arrivée sur le tard puisque ce n’est qu’au collège qu’il a commencé à considérer cette option avec sérieux.

Avant ça, son père avait poussé de tout son poids pour l’orienter vers une carrière dans le baseball, jusqu’à ce que ce fichu ballon orange ne vienne bouleverser sa trajectoire. L’arrière des Warriors s’est ainsi rappelé avoir dû prendre son courage à deux mains pour annoncer à son paternel qu’il allait tout miser sur le basket et laisser tomber le baseball pour de bon. Il était alors en classe de quatrième, et ce moment l’a visiblement marqué.

« C’était très difficile. Ma mère est du genre à suivre le courant. Quoi que je souhaite faire, elle me dira toujours ‘Oui, c’est bien’. Mais mon père tenait tellement à ce que je réussisse dans le baseball, à ce que je joue. C’est quelque chose qu’il n’a pas réussi à faire, alors il voulait que je réussisse », a-t-il déclaré. « C’était une discussion difficile. Je me souviens que nous revenions d’un tournoi à Nashville et que je lui ai dit dans la voiture : ‘Je ne pense pas que je veuille continuer à jouer au baseball. Je pense que le basket est ce que j’aime faire maintenant, et je veux arrêter le baseball’ ».

Promesse tenue

Brandin Podziemski a dû tenir bon, et l’avenir lui a finalement donné raison au regard de son parcours qui l’a ensuite mené jusqu’aux Warriors, où il a intégré la rotation de Steve Kerr dès sa saison rookie, terminée dans la NBA All-Rookie First Team.

« Je me souviens qu’il pleurait presque parce qu’il disait : « Ce n’est pas possible. Tu es tellement talentueux, tu es tellement doué, tu es fait pour jouer au baseball’. Mais je suis resté fidèle à cette idée. J’étais du genre : ‘Si tu me laisses jouer, je vais réussir dans le basket’. Cinq ou six ans plus tard, j’ai été drafté, donc je m’en suis simplement tenu à ce que je lui avais dit », a-t-il ajouté.

Tout s’est finalement bien terminé. La date du 22 juin 2023, au soir de la Draft, a ainsi été un moment particulièrement fort pour l’ensemble du clan Podziemski, à nouveau uni derrière son petit prodige.

« Je ne crois pas que c’était quoi que ce soit qu’il ait pu dire, c’était juste des larmes de joie », s’est-il remémoré. « Dans toute ma famille, je crois que personne n’a jamais fait de sport, même au niveau universitaire ou au lycée. Donc d’être celui qui y est arrivé dans la famille, et de pouvoir célébrer ça avec eux, qu’ils soient tous là avec moi à Brooklyn, c’était vraiment sympa ».

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.