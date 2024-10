Dallas prolonge Jaden Hardy mais pas Quentin Grimes

Il n’y avait pourtant pas la pression de la deadline, les dirigeants de Dallas ont quand même réussi à boucler la prolongation de Jaden Hardy, moyennant 18 millions de dollars sur trois ans, rapporte ESPN. En revanche, Marc Stein révèle que Quentin Grimes n’est pas parvenu à s’entendre avec la franchise texane concernant une re-signature, devenant free agent protégé en 2025.

Avec Jaden Hardy, drafté au second tour il y a deux ans (37e choix) et en donc mesure de signer un nouveau bail jusqu’au 30 juin, les Mavericks s’assurent les services jusqu’en 2028 d’un jeune arrière (22 ans) dont la qualité première est de scorer : 7.9 points et 38% à 3-points en carrière (en à peine 14 minutes). Jamais de refus en sortie de banc, puisque ce profil est capable de décanter des situations mal engagées en un coup de chaud…

Pour Quentin Grimes, arrivé cet été dans le Texas, après avoir échoué à New York puis Detroit la saison dernière, cet échec dans les négociations était en quelque sorte attendu.

Il lui faudra maintenant prouver sa valeur sur le terrain, pour espérer revenir avec de meilleurs arguments dans quelques mois. Il y a encore deux ans, l’ailier de 24 ans alignait 11.3 points et 39% à 3-points chez les Knicks.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.2 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.9 0.1 7.3 Total 121 14 42.0 37.9 80.0 0.3 1.6 1.8 1.4 1.2 0.3 0.9 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

