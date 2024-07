Des Knicks aux Mavs, la méthode Quentin Grimes sera la même

Il a dû patienter plusieurs minutes avant d’être interrogé par la presse. Évidemment que les journalistes présents avaient beaucoup de questions à poser à Klay Thompson, avant de se tourner vers Quentin Grimes.

Intégré dans l’échange pour Tim Hardaway Jr, l’ancien joueur des Pistons est l’une des principales recrues des Texans. Le Texas, l’arrière connaît très bien : il est né à Houston et a fait une partie de son cursus universitaire dans cette même ville.

Sous les ordres de Kelvin Sampson à Houston, Quentin Grimes a compris la clé pour avoir du temps de jeu quand on n’est pas le meilleur marqueur de son équipe. « C’était un peu ma carte de visite quand je suis arrivé (en NBA) de Houston et que j’ai joué pour le coach Sampson. Si tu ne peux pas défendre, tu ne vas pas jouer », pose l’arrière de 24 ans.

De Sampson à Thibodeau

Son entraîneur de l’époque ne semblait pas rigoler. « Il m’a dit qu’il fallait que tu te donnes à 110%, sinon il allait te faire courir jusqu’à la mort. Cela m’a marqué. »

Une façon de faire qu’il n’a pas eu de peine à ré-employer en démarrant sa carrière chez les Knicks avec Tom Thibodeau. « Jouer pour Thibs aussi, si tu ne défends pas, si tu ne te bats pas sur les ’50-50 balls’, tu ne seras pas sur le terrain. C’est ce que j’essaie de faire et je continuerai à le faire jusqu’à ce que je ne puisse plus jouer », promet l’arrière dont le profil peut faire penser à celui de Josh Green.

Heureux de revenir dans son Texas natal, alors qu’il a pu oublier « à quel point les gens y sont gentils », Quentin Grimes sait qu’il aura aussi l’occasion de se faire oublier en attaque en raison des forces en présence : Luka Doncic, Kyrie Irving et le nouvel arrivant, Klay Thompson.

Prêt à rentrer les tirs ouverts

« Luka rend le travail de tout le monde beaucoup plus facile. Et apprendre de Klay, l’un des meilleurs shooteurs à avoir jamais touché un ballon de basket, c’est génial. Jouer avec Luka sera sympa parce qu’il attire tellement l’attention. Je suis prêt à rentrer des tirs ouverts », affiche celui qui avait bouclé sa seconde saison dans la Grande Ligue avec 11 points de moyenne, à près de 39% de réussite de loin.

Changement d’ambiance l’an dernier avec des pourcentages en berne, en plus d’une blessure au genou, jusqu’à son transfert à Detroit pour une poignée de matchs disputés avec les Pistons. Une transition lointaine pour ce joueur désormais membre d’une équipe, finaliste en titre, toujours plus ambitieuse avec le recrutement de l’ancien sniper des Warriors.

Sa réaction, d’ailleurs, lorsqu’il a appris cette nouvelle ? « J’ai dit à mes amis : je suis sur le point de remporter une bague. C’est l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Et je vais me mesurer à lui tous les jours à l’entraînement. Quand on a récupéré Klay, je me suis dit qu’on n’avait pas de limite. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.