Les Clippers ne prolongent pas Bones Hyland

Comme Jonathan Kuminga chez les Warriors, Bones Hyland n’a pas réussi à s’entendre avec les Clippers concernant une prolongation avant le début de la nouvelle saison. Par conséquent, il sera lui aussi free agent protégé l’été prochain.

Une demi-surprise, quand on sait que le meneur peine à s’imposer en sortie de banc depuis son arrivée à Los Angeles il y a un an et demi. Il devra donc redoubler d’efforts cette saison pour prouver à ses dirigeants qu’ils ont eu tort de ne pas le re-signer dès cette année. Ou pour convaincre d’autres équipes de lui proposer un joli contrat à l’été 2025…

Drafté par Denver en 2021 (26e choix), Bones Hyland affiche 10.0 points, 2.8 passes et 2.3 rebonds de moyenne depuis ses débuts dans la ligue. Derrière James Harden, il sera en concurrence avec Kris Dunn mais également Kevin Porter Jr. comme première rotation des Clippers à la mène.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 Total 162 18 39.8 36.1 84.4 0.2 2.1 2.3 2.8 1.9 0.7 1.3 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.