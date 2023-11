Bones Hyland poussé hors de la rotation des Clippers

Pour la première fois de la saison, Bones Hyland n’a pas foulé le parquet, lors de la défaite des Clippers face aux Grizzlies. Après un bon début de campagne, l’ancien des Nuggets paye ainsi l’arrivée de James Harden.

Face à Memphis, on a ainsi vu Tyronn Lue tenter de mettre en place deux binômes, superposant quasiment les minutes de James Harden avec celles de Kawhi Leonard, et celles de Paul George avec celles de Russell Westbrook. Une stratégie qu’il compte développer, et qui le pousse donc à écarter le « combo guard » de 23 ans.

« On en a discuté » explique-t-il. « Oui, je veux voir cette rotation pendant un moment. Norm (Powell) a apporté offensivement et je veux faire jouer dix gars pour voir comment ça colle, et qui joue bien ensemble. Je trouve que Bones jouait très bien et ce n’est pas agréable pour un coach, quand un gars joue bien, de l’écarter à cause des rotations. On en a parlé et il comprend. Il va rester professionnel et il va bosser, parce que son heure viendra. »

Surtout qu’au sein d’une équipe en quête de nouveaux repères, tant offensifs que défensifs, les limites de Bones Hyland de ce côté du terrain collent assez mal avec les priorités du moment.

« Mais là, je dois m’éloigner de ce petit lineup et malheureusement, ça tombe sur Bones, alors qu’il jouait bien » conclut ainsi Tyronn Lue, visage fermé, obligé de tâtonner et de s’adapter à la volée.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 8 24 43.8 35.7 90.0 0.3 1.4 1.6 2.9 2.6 0.8 2.0 0.0 11.8 Total 133 19 40.3 36.8 85.2 0.3 2.3 2.5 2.9 2.0 0.7 1.4 0.3 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.