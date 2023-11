Une quatrième défaite de suite pour James Harden et les Clippers…

Les Clippers retrouvent la Crypto.com Arena après un « road trip » de quatre matchs marqué par quatre défaites, dont les trois dernières avec James Harden. Face aux Grizzlies, bons derniers de la conférence Ouest avec un seul succès depuis le début de saison jusque-là, c’est l’occasion parfaite pour « The Beard » de se relancer.

Sauf que Los Angeles n’a toujours aucun rythme offensif et Memphis en profite derrière un barrage à 3-points.

Les balles perdues de Paul George et compagnie permettent également aux Grizzlies de courir et de faire un premier écart. La bonne nouvelle, pour les Clippers, c’est que leurs adversaires ont beaucoup de mal à faire des différences sur le dribble, et abusent par conséquent du tir extérieur. Avec une meilleure défense dans le deuxième quart-temps, ça permet aux joueurs de Steve Ballmer de recoller au score, même si Memphis est bien devant (52-45) à la pause.

Paul George tente tant bien que mal de mettre du rythme, mais les rebonds offensifs de Bismack Biyombo font mal à Los Angeles, qui entame le dernier quart-temps avec 11 points de retard (79-68).

James Harden sur le banc quasiment tout le quatrième quart-temps

Tyronn Lue a besoin de trouver du rythme et il fait donc confiance à Paul George comme meneur, avec Russell Westbrook, Norman Powell, Terance Mann et PJ Tucker pour l’épauler. Et ça marche puisque les Clippers recollent en trouvant enfin de l’adresse et un momentum. Les Grizzlies sont au bord de la rupture mais Desmond Bane inscrit cinq points consécutifs qui font du bien, pour calmer ses coéquipiers mais également ses adversaires.

La fin de match est extrêmement tendue entre deux équipes en manque de repères, alors que James Harden refait finalement son apparition à deux minutes de la fin de la rencontre…

Le MVP 2018 inscrit d’ailleurs un 3-points pour égaliser (98-98) dans la foulée. Sauf que Kawhi Leonard hésite puis rate un layup, tandis que James Harden voit son 3-points être touché par David Roddy. Le même Roddy qui inscrit un layup ultra précieux, suite à une passe décisive à plat ventre de Marcus Smart.

Kawhi Leonard rate un nouveau tir et les Grizzlies s’en tirent donc (105-101) après avoir assuré aux lancers-francs. Ce n’est que leur deuxième succès de la saison, alors que c’est la quatrième défaite des Clippers, version Harden.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un fonctionnement par paires. Tyronn Lue cherche des combinaisons qui fonctionnent, et il a donc fait travailler deux paires : Paul George et Russell Westbrook d’un côté, James Harden et Kawhi Leonard de l’autre. Le premier duo a perdu beaucoup de ballons mais il a apporté du rythme. Le deuxième duo était lui au ralenti…

– Des Grizzlies à l’arraché. Que ce fut difficile pour Memphis, qui manque de joueurs capables de créer des brèches chez l’adversaire. Desmond Bane se retrouve à devoir forcer, perdant donc en efficacité, alors que l’équipe compte surtout sur son adresse à 3-points pour faire la différence. De quoi plomber également Jaren Jackson Jr, qui a foncé tête la première sur les défenseurs des Clippers toute la soirée, sans réussite (3/15 au tir…).

– L’impact de Bismack Biyombo. Arrivé de dernière minute, et directement propulsé titulaire avec les blessures de Steven Adams, Brandon Clarke et Xavier Tillman, le Congolais fait du bien sous le cercle. 13 points, 12 rebonds et 2 contres pour lui, même si sa maladresse aux lancers-francs a permis aux Clippers d’y croire jusqu’au bout.

