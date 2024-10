Jayson Tatum a la sensation d’être enfin entré dans l’histoire des Celtics

Plus que quelques heures d’attentes pour Jayson Tatum et les Celtics. Dans la nuit de mardi et mercredi, lui et ses coéquipiers vont recevoir leur bague de champion et hisser la bannière au sommet du TD Garden. La cérémonie du champion est une tradition en NBA, connue de tous, mais que seuls certains vivent du bon côté.

« J’ai vu des cérémonies pendant tellement d’années, j’ai vu tellement d’équipes hisser la bannière, avoir la bague et je voulais en être un jour », confirme Jayson Tatum à Andscape. « Je n’ai pas encore vu la bague, ce sera une surprise pour tout le monde […] Ce moment sera unique, un instant que je vais chérir pour le restant de ma vie. On se souvient toujours de sa première bague, quand il faut la passer au doigt. C’est ce que tous mes joueurs favoris ont fait. »

« Je sais qu’avec ce titre, je suis assis à cette table »

Pour l’ailier, ce titre face aux Mavericks fut un soulagement. Après des saisons où il n’est pas passé loin, enfin, il a gravi la montagne. Et peut désormais prétendre avoir marqué l’histoire des Celtics au même titre que les grands anciens.

« Je fais partie de l’histoire. On a vu quand Paul Pierce, Kevin Garnett et les autres sont revenus, la fierté qu’ils avaient car ils ont inscrit leur nom dans l’histoire. On sent l’énergie quand ils sont là, ils sont conscients de ce qu’ils ont fait et c’est ce qu’on veut faire. Je sais qu’avec ce titre, je suis assis à cette table », estime Jayson Tatum.

Surtout que ce trophée, comme celui de 2008 remporté par Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen et les autres, était très attendu. En 2008, il mettait fin à 22 ans d’attente, et celui de 2024 à 16 années de patience.

« Pour faire partie de l’histoire des Celtics, il faut gagner le titre. On en est à 18 désormais. Les meilleurs joueurs ont gagné le championnat. On est soumis aux normes les plus strictes. Il faut au moins en gagner un. Ça fait du bien et j’en suis heureux », conclut-il.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.