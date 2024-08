Enfin champion NBA, Jayson Tatum s’est libéré d’un poids

Même si son expérience olympique fut décevante et frustrante, avec des matches passés sur le banc, Jayson Tatum a tout de même quitté la France avec une médaille d’or autour du cou. Deux mois après avoir remporté le titre NBA. Difficile (voire impossible même) de faire mieux.

« Ce fut un été dingue », résume l’ailier des Celtics. « J’ai eu assez de chance pour gagner ma deuxième médaille d’or avec l’équipe nationale. Et aussi enfin un titre NBA, sur lequel je travaille depuis très, très longtemps. J’ai été extrêmement proche quelques fois et là, j’ai réussi à passer le cap. C’était spécial. C’est comme si tout le poids du monde s’était libéré de mes épaules après ça. »

Les Celtics ont dominé la saison régulière et les playoffs et, comme Brad Stevens l’espère, en gardant cette bonne formule, ils seront parmi les candidats les plus sérieux au titre en 2025.

« On avait une sacrée équipe la saison passée », poursuit Jayson Tatum. « C’était tellement agréable d’en faire partie. Notre parcours, notre domination en saison régulière, les 16 victoires pour 3 défaites en playoffs. Cela pourrait sembler facile, mais ça ne l’était pas. C’était dur. On a joué de très bonnes équipes. C’est excitant de revenir pour la saison à venir, avec la même équipe. On est encore plus motivé d’en gagner un de plus. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.