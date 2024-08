Brad Stevens veut garder la même formule avec ses Celtics

C’est une métaphore éculée. Devenir champion NBA, c’est gravir une montagne. Et on sait que, le plus dur, ce n’est pas de monter au sommet, c’est d’y rester. Ce sera le défi de Brad Stevens et des Celtics, champions après avoir vaincu les Mavericks en Finals, à partir de la rentrée.

« La route pour aller au travail ne change pas, la circulation non plus et les choses à faire en rentrant ne changent pas », compare le président des Celtics pour le Boston Globe. « On aura 50 millions de choses à affronter, à conquérir ensemble. La seule chose qui change, c’est sans doute que la cible dans notre dos est plus grande. Mais c’est ça qui est agréable. »

En prolongeant plusieurs cadres ces derniers mois (Jrue Holiday, Jayson Tatum, Derrick White), les Celtics ont assuré leur avenir et leur compétitivité pour les prochaines saisons. Vu les excellentes performances de ce groupe en 2023/24, et alors que c’était la première saison avec Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, cette stabilité est rassurante.

« Dès qu’on a un groupe qui colle bien, qui s’accorde bien, qui sait ce dont il est capable, on veut le garder. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’on ferme les yeux devant certaines améliorations », précise Brad Stevens. « On doit garder un œil sur nous, car même avec un groupe similaire, une nouvelle saison peut avoir une nouvelle vérité. A-t-on besoin de progresser ? De faire des petits ou de gros changements ? Ce groupe fonctionne bien, est intelligent, est conscient de son niveau. Ils savent où ils en sont […] C’est une formule compliquée à obtenir et on ne veut pas la laisser filer. On va s’assurer de donner à ce groupe une chance de construire sur ce qu’il vient de réussir. Les gars le méritent. »

Progresser quel que soit son âge et son statut

Néanmoins, la concurrence va revenir plus forte et déterminée, donc le champion doit toujours monter d’un cran pour conserver son titre. Faire le doublé est une performance qui n’arrive plus en NBA depuis 2018 et les Warriors de Steve Kerr. Comment donc progresser avec le même groupe pour Boston ?

« Je pense qu’on a besoin de progresser individuellement », répond l’ancien coach des Celtics. « Chacun est à un âge où il peut le faire. Je peux aussi le dire pour Al Horford, 38 ans, qui reste avec l’assistant coach à la fin de chaque entraînement et regarde des vidéos et demande comment il peut progresser et apprendre de nouvelles choses. Quand des gars comme Al donnent le ton, en disant qu’ils veulent progresser, je pense que les autres de 26-27 ans, qui sont des superstars, veulent aussi essayer de s’améliorer. »