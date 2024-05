Les Nuggets éliminés, la malédiction du champion en titre persiste

Depuis 2019, le champion n’arrive pas à conserver son titre. Les Raptors, les Lakers, les Bucks, les Warriors et maintenant les Nuggets sont autant d’équipes qui ont manqué l’occasion de réaliser un « back-to-back ».

En juin, une nouvelle équipe sera ainsi couronnée, parmi les Celtics, les Pacers, les Wolves ou les Mavs. Dans l’histoire de la ligue, assister au sacre de six champions différents en six ans n’est arrivé qu’une seule fois. C’était entre 1975-80. Mais mettre fin à cette série était pourtant un défi annoncé en début de saison par Mike Malone.

« Nous savions que ce serait dur, » confiait l’entraineur des Nuggets après l’élimination. « C’était une chose dont j’avais parlé au camp d’entrainement. La dernière équipe à l’avoir fait était les Warriors de 2017-18 et avec les règles en vigueur dorénavant, je pense que ce serait de plus en plus dur de conserver son titre. »

Le CBA rend évidemment les choses compliquées pour les Nuggets, dont la masse salariale du cinq majeur s’élève à 151.6 millions de dollars alors que le salary cap est fixé à 136 millions de dollars. Les Nuggets ne pouvaient ainsi pas s’aligner sur les contrats offerts à Bruce Brown ou Jeff Green.

Une usure physique et mentale

Voir autant de champions différents ne s’explique pas que par les difficultés à conserver ses joueurs. La fatigue physique et émotionnelle est aussi en cause pour expliquer le phénomène du champion déchu.

« La fatigue est un point important, je ne l’ai jamais fait et je ne compte pas l’utiliser comme excuse car la meilleure équipe a gagné, » assure Mike Malone. « Nous avons joué jusqu’en juin l’année dernière. Cette année, nous avons dû jouer les 82 matchs de saison régulière à fond pour sécuriser la deuxième place de la conférence. Nous avons beaucoup fait jouer nos titulaires, je pense que mentalement, émotionnellement et physiquement, nos gars n’ont plus de carburant. Ils ont tout donné. »

Jamal Murray considère ainsi qu’il est plus facile de jouer le rôle du chasseur plutôt que celui du chassé.

« Mentalement et physiquement, vous devez déployer toute votre énergie comme si vous étiez chassé, » explique ainsi le Canadien. « Quand vous êtes chasseur, vous êtes bien plus motivé et vous vous accrochez à tout pour prouver que tout le monde a tort. Vous êtes constamment revanchards. »

Le meneur a déjà annoncé que les Nuggets reviendront dans le rôle du chasseur l’an prochain pour se venger de ce « back-to-back » avorté. D’ailleurs, Mike Malone prend exemple sur les Spurs, qui ont gagné trois titres entre 2003 et 2007, mais jamais deux de suite, et qu’on peut tout de même considérer comme une dynastie.