Denver ne laisse pas filer Aaron Gordon, prolongé jusqu’en 2029

Après avoir perdu Bruce Brown puis Kentavious Caldwell-Pope pour des raisons financières, on pouvait se demander comment les Nuggets allaient gérer le dossier de la prolongation de Aaron Gordon…

La réponse vient d’arriver puisque l’ailier fort vient de prolonger, pour 133 millions de dollars sur quatre ans !

Techniquement, il active sa « player option » à 22.8 millions de dollars pour la saison 2025/26 et y rajoute 110.2 millions (au maximum) sur les trois saisons suivantes, l’ultime campagne (2028/29) étant à nouveau une « player option ». Le contrat contient également un « trade kicker », qui augmente le salaire du joueur en cas d’échange.

L’ancien joueur d’Orlando est désormais lié au club des Rocheuses jusqu’en 2029, les Nuggets ayant donc décidé de casser leur tirelire pour conserver celui qui s’est imposé comme le parfait complément de Nikola Jokic.

En tout cas, Denver confirme faire pleinement confiance au quatuor qui a mené la franchise au titre en 2023, n’hésitant pas à casser sa tirelire pour verrouiller Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. et donc désormais Aaron Gordon (29 ans, 2m03). Même si cela place l’équipe très, très proche du fameux « second apron » pour les années à venir, et que la marge de manoeuvre pour entourer ce noyau dur est très limitée.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.6 2.0 0.8 1.4 0.6 13.9 Total 669 29 48.1 32.3 68.3 1.8 4.6 6.3 2.7 2.0 0.8 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.