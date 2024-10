Le nouveau contrat de Jaren Jackson Jr. à Memphis attendra

Cela n’a rien d’alarmant, mais ESPN annonce tout de même que Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation dès cette année. Ils avaient jusqu’à ce lundi pour le faire et ils attendront la prochaine intersaison pour discuter à nouveau ensemble.

Sous contrat garanti jusqu’en 2026, « JJJ » avait la possibilité de rempiler à Memphis pour 106 millions de dollars sur trois ans. En patientant quelques mois, il aura l’occasion de toucher 147 millions de dollars sur quatre ans de la part de ses dirigeants.

Mais s’il est nommé MVP, s’il est élu Défenseur de l’année (comme en 2023) ou s’il est retenu dans une All-NBA Team, il va carrément pouvoir obtenir 345 millions de dollars sur cinq ans !

À tout juste 25 ans, Jaren Jackson Jr. est fondamental dans la réussite des Grizzlies, au même titre que Ja Morant. Fragile à ses débuts, mais de plus en plus robuste, il sort de la meilleure saison de sa carrière, sur le plan individuel : 22.5 points, 5.5 rebonds, 2.3 passes, 1.6 contre et 1.2 interception de moyenne (à 44% au shoot, dont 32% à 3-points, et 81% aux lancers) mais doit retrouver de l’efficacité, et surtout la réussite collective, cette saison.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.6 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.1 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 Total 333 28 46.0 34.5 79.5 1.4 4.2 5.5 1.4 3.7 1.0 1.8 2.0 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.