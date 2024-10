Corey Kispert gagne un nouveau contrat à Washington

Corey Kispert a trouvé sa nouvelle maison en NBA, car ESPN nous indique qu’il a décroché une prolongation de 54 millions de dollars sur quatre ans, à un an de la fin de son contrat rookie.

Cela signifie que l’ailier de 25 ans restera dans la capitale jusqu’en 2029 et, au regard de ses progrès continus depuis trois ans (pour 10.9 points et 39% à 3-points en carrière), il n’est pas étonnant de le voir être conservé durablement par les dirigeants de Washington. D’autant que son profil de shooteur est recherché et valorisé dans la NBA actuelle.

Sorti de Gonzaga en 2021 (15e choix de la Draft cette année-là), Corey Kispert accompagnera donc Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et les autres jeunes des Wizards pour plusieurs saisons, probablement dans un rôle de sniper en sortie de banc qui semble taillé pour lui.

Corey Kispert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 77 23 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.7 0.3 8.2 2022-23 WAS 74 28 49.7 42.4 85.2 0.5 2.4 2.8 1.2 1.3 0.4 0.7 0.1 11.1 2023-24 WAS 80 26 48.6 38.3 72.6 0.4 2.4 2.8 2.0 1.8 0.5 1.2 0.2 13.4 Total 231 26 48.1 38.8 79.2 0.5 2.3 2.8 1.4 1.4 0.5 0.9 0.2 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.