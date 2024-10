Les Pelicans misent 112 millions de dollars sur Trey Murphy III

Et voici le 6e joueur de la Draft 2021 à décrocher une prolongation de contrat, un an avant la fin de son contrat rookie. Après Cade Cunningham, Scottie Barnes, Evan Mobley, Franz Wagner et Moses Moody, il s’agit de Trey Murphy III. Le « 3&D » décroche un joli contrat puisque Marc Stein annonce qu’il a paraphé une offre de 112 millions de dollars sur quatre ans ! ESPN précise pour sa part que la totalité du contrat est garanti, sans option. Les Pelicans ont été convaincus par ses stats depuis deux ans : 14.6 points de moyenne avec près de trois paniers primés par rencontre à 39%, et une interception de moyenne.

Drafté en 17e position en 2021, Trey Murphy III est le pendant d’Herb Jones sur les extérieurs pour écarter le jeu au maximum, et donner de l’espace à Brandon Ingram et Zion Williamson. Polyvalent, il peut même rendre service comme ailier-fort dans un cinq « small ball ». C’est sans doute ce qui l’attend cette saison puisque Jonas Valanciunas n’a pas été remplacé. Seul problème, il est déjà à l’infirmerie pour soigner une blessure à la cuisse. La saison passée, il avait manqué 25 matches.