Les Warriors prolongent Moses Moody jusqu’en 2028

Auteur d’une belle présaison à 16 points de moyenne, Moses Moody fait partie de la nouvelle vague des Warriors, et ESPN annonce qu’il vient de décrocher une prolongation de 39 millions de dollars sur trois ans. Dans la dernière année de son contrat rookie, le jeune arrière-ailier est désormais lié à Golden State jusqu’en 2028.

Il y a quatre jours, on évoquait un salaire aux alentours de la « mid-level exception« , et les rumeurs avaient vu juste. « On a toujours aimé son caractère, son éthique de travail. C’est le meilleur niveau de confiance qu’il ait jamais eu. On l’a drafté pour sa taille, sa force et sa capacité à tirer. Il me paraît plus costaud. Il a travaillé dur et il l’a mérité » avait déclaré Steve Kerr cette semaine.

Appelé à jouer un plus grand rôle cette saison, Moses Moody rejoint le club fermé des joueurs draftés en 2021 déjà prolongés. On y trouve Cade Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagner, mais aussi Scottie Barnes. Est-ce que le prochain sera Jonathan Kuminga ? L’ailier des Warriors pourrait décrocher un contrat aux alentours de 110 millions de dollars sur quatre ans d’ici lundi soir, ou attendre l’été 2025 pour signer un bien plus gros contrat.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 9 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 Total 181 14 46.0 36.2 75.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.