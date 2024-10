Moses Moody face à un dilemme contractuel

Son discours ressemble à s’y méprendre à celui affiché cet été avec Team USA. « Tous les jours, en salle de coachs, on se demande comment on va faire jouer tous ces gars. Parce qu’ils le méritent tous. J’ai demandé à chacun d’entre eux de jouer à fond, de nous rendre la tâche difficile », lâche Steve Kerr.

L’un d’eux, Moses Moody, attend encore d’être fixé sur son sort et son nombre de minutes pour la saison à venir. « Il va jouer un rôle important pour nous », promet son coach dans The Athletic. L’intéressé, qui va entamer sa quatrième saison dans la Grande Ligue, semble être prêt à relever le défi.

Durant cette présaison, il est même le meilleur marqueur de l’équipe avec un peu moins de 16 points de moyenne (44% aux tirs dont 43% de loin). Stephen Curry et son coach constatent les progrès accomplis durant l’été.

« On a toujours aimé son caractère, son éthique de travail. C’est le meilleur niveau de confiance qu’il ait jamais eu. On l’a drafté pour sa taille, sa force et sa capacité à tirer. Il me paraît plus costaud. Il a travaillé dur et il l’a mérité », lâche Steve Kerr, tandis que Stephen Curry met en avant son agressivité en attaque, pour marquer ou créer, et son côté « peste » en défense.

Steve Kerr est passé par là

Dans l’ombre de ses performances, il y a sa situation contractuelle. À l’instar de son compagnon de Draft 2021, Jonathan Kuminga, Moses Moody est éligible à une prolongation. « Moses et (Kuminga) gèrent très bien cette situation. Ils sont concentrés sur le jeu. J’ai parlé avec eux de cette histoire de prolongation. Ils savent que je comprends leur situation, car je suis passé par là en tant que joueur », rappelle Steve Kerr.

Dans le cas de Moses Moody, selon The Athletic, il serait question d’un contrat sur plusieurs années à hauteur de la « midlevel exception ». Les Warriors ont signé De’Anthony Melton cet été pour un an via cette enveloppe d’environ 13 millions de dollars.

Si Moses Moody monte en puissance cette saison, un contrat dans cette fourchette s’avérerait très intéressant pour les Californiens. Seulement s’il attend la « free agency » de l’été prochain, sa valeur pourrait doubler. À condition, bien sûr, que son coach le mobilise et que sa production décolle. Pas simple donc.

« Je ferai confiance à mon agent, aux personnes que je paie pour se concentrer sur cette situation et en tirer le meilleur parti. Je ferai ce que je peux, c’est-à-dire jouer au basket », se détache le 14e choix de la Draft 2021, dont la décision doit être prise avant le match d’ouverture à Portland, mercredi prochain…

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 Total 181 14 46.0 36.2 75.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.