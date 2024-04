Moses Moody va-t-il exploser la saison prochaine ?

Si Jonathan Kuminga avait montré de belles choses avant cette saison, il a véritablement explosé cette année alors que c’était mal embarqué au début. Et si Moses Moody, son camarade de Draft 2021, suivait le même chemin en 2024/25 ?

La question peut se poser car l’arrière progresse et sort de sa meilleure saison, avec 8.1 points de moyenne, mais il n’est pas encore un joueur important dans la rotation, encore moins un titulaire ou un cadre.

Du monde devant lui

« Déjà, il s’améliore et les soucis de temps de jeu avec lui sont surtout la conséquence de notre richesse de banc. Et c’est positif », juge le GM Mike Dunleavy Jr. « Il n’a sans doute pas joué autant qu’on l’aurait voulu et les choses n’ont pas été assez claires. On va regarder ça de près. C’est important, pour sa quatrième saison, d’avoir un temps de jeu raisonnable pour lui permettre d’avoir de l’impact pour notre équipe. »

Avec Klay Thompson, qui a été remplaçant, plus un Brandin Podziemski très intéressant, Moses Moody n’a pas pu avoir plus de 18 minutes de moyenne. Mais ses limites expliquent aussi les choix du coach.

« Il y a beaucoup de monde devant Moses. C’est un bon joueur, qui est jeune et a encore une grosse marge de progression », estime Steve Kerr. « Sa prise de décision doit être plus rapide. Il doit prendre ses décisions plus vite. Je lui ai dit que je voulais qu’il shoote plus vite. Il peut devenir un excellent shooteur à 3-pts. Il y a des moments où il est ouvert et il ne tire pas, il pénètre et on perd l’avantage. Il est dans sa troisième année, il n’a pas beaucoup joué et il a besoin de répéter les efforts pour progresser. »

La parfaite année pour se montrer, si possible…

Aura-t-il une chance d’avoir plus de minutes lors de sa quatrième saison ? Difficile à dire pour l’instant, même si Steve Kerr a glissé que « peut-être Moses Moody pourrait être dans le cinq majeur », si Klay Thompson ne revient pas ou reste dans un rôle de remplaçant.

« L’année prochaine sera importante pour Moses », annonce le coach de Golden State. « On aimerait le voir davantage mais, quand on regarde notre effectif, on n’a pas toujours pu le mettre sur le parquet. Il ne faut pas l’oublier : on recherche toujours les bonnes combinaisons et il s’agit de les trouver avec cinq joueurs. Certaines ne fonctionnent pas et ça limite le temps de jeu de certains joueurs. »

L’exercice 2024/25 est capital pour l’arrière car il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. C’est donc le moment ou jamais pour briller et arriver en position de force pour négocier un nouveau contrat. Chez les Warriors ou ailleurs.

« Je le répète : c’est un des jeunes avec le plus de caractère que j’ai croisés », assure Steve Kerr. « Il parvient à gérer l’adversité. C’est un merveilleux jeune homme et je le soutiens constamment, je veux qu’il réussisse. Franchement, c’est clair qu’il a besoin de plus d’opportunités. »

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 Total 181 14 46.0 36.2 75.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.