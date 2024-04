Jonathan Kuminga sacrifié pour l’équilibre des Warriors

Avec le retour de Jonathan Kuminga et les forfaits de Stephen Curry et Andrew Wiggins face au Jazz, Steve Kerr avait des choix à faire. Pour remplacer les absents, il a titularisé Brandin Podziemski et Chris Paul. Tandis que le Congolais a commencé sur le banc.

Et ce n’est pas uniquement une question de rythme, Jonathan Kuminga ayant manqué six matches de suite à cause d’une tendinite au genou, mais bien un choix assumé.

« Faire sortir Jonathan Kuminga du banc, c’est avoir une excellente dynamique. Avec le retour de Curry, on va devoir trouver une solution car il a commencé trente matches de suite avec Draymond Green au poste de pivot », rappelle le coach. « Mais étant donné ce qu’on a vu depuis deux semaines, je veux garder Trayce Jackson-Davis dans le cinq. »

Il faut dire que la doublette Draymond Green – Trayce Jackson-Davis fonctionne très bien, la présence du second près du cercle permettant de libérer défensivement le premier.

Encore un changement de rôle

De plus, l’intérieur de 21 ans a validé la décision de son coach avec un très bon match : 21 points à 9/11 au shoot et 10 rebonds en 28 minutes. « Si Kuminga sort du banc et joue comme il l’a fait là, ce sera génial », annonce Steve Kerr.

C’est un épisode de plus dans la saison tourmentée du champion 2022. Pour rappel, il avait commencé cet exercice sur le banc, avec peu de temps de jeu. Ensuite, mécontent, il s’est expliqué avec Steve Kerr. Tout est alors rentré dans l’ordre et pendant quelques semaines, il a non seulement été titulaire mais il a explosé. Désormais, il retrouve le banc.

Comment le vit-il ? « Je ne suis pas inquiet par l’idée d’être remplaçant », répond-il. « Comme le coach le dit toujours : ça n’a pas d’importance, tant qu’on est sur le parquet et qu’on donne tout ce qu’on a, on aura sa chance. Je me suis surtout soucié d’être bon et d’avoir de l’impact pour gagner. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 70 26 52.9 31.6 74.0 1.3 3.5 4.8 2.1 2.3 0.7 1.7 0.5 16.3 Total 207 21 52.4 34.0 70.3 1.0 2.8 3.9 1.6 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.