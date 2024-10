Trey Murphy III va manquer l’ouverture de la saison

Comme Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis, Trey Murphy III a ressenti une alerte derrière la cuisse, mais contrairement à « JJJ », son élongation aux ischios-jambiers va l’éloigner des terrains pendant au moins trois semaines. Comme les Pelicans débutent leur saison le 23 octobre, il devrait, en théorie, manquer le match d’ouverture face aux Bulls.

Vrai « 3&D », l’ailier des Pelicans avait manqué 25 rencontres la saison passée, et il s’apprête à disputer une saison décisive puisqu’il entre dans sa dernière année de contrat rookie. Les Pelicans ont la possibilité de le prolonger avant le 21 octobre, mais ça n’en prend pas le chemin.

A lire >> La preview des Pelicans

C’est un coup dur pour Willie Green puisque l’effectif des Pelicans est moins riche que la saison passée. Certes, Dejounte Murray est arrivé pour mener le jeu, mais l’équipe a aussi perdu Naji Marshall, Dyson Daniels et Larry Nance Jr dans l’échange, sans oublier Jonas Valanciunas, parti aux Wizards.

Ce qui n’empêche pas Trey Murphy III d’être optimiste. « On a beaucoup d’armes, on en avait déjà beaucoup. On a encore plus d’armes maintenant. On a évidemment perdu des joueurs clés de l’équipe de l’année dernière, comme Naji Marshall, Dyson Daniels et Larry Nance Jr. Leur présence va nous manquer. Mais je pense vraiment qu’on va faire beaucoup de choses avec l’équipe actuelle »

EFFECTIF PELICANS 2024/25

Meneurs : Dejounte Murray, Jose Alvarado

Arrières/ailiers : Brandon Ingram, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III, Jordan Hawkins, Javonte Green, Antonio Reeves, Matt Ryan

Intérieurs : Zion Williamson, Daniel Theis, Yves Missi, Jeremiah Robinson-Earl, Karlo Matkovic