John Collins se fait à l’idée d’être sixième homme

« Ces rookies à la noix peuvent donner mal à la tête parfois ! » John Collins en rigole en pensant à Cody Williams, Kyle Filipowski et Isaiah Collier. Trois éléments arrivés lors de la dernière Draft qui viennent gonfler un effectif dont la moitié des membres a maximum deux années d’expérience.

L’ancien joueur des Hawks sait que son club a pris un virage vers la jeunesse dont il vient lui-même d’être la « victime ». En compétition avec Walker Kessler pour le poste de pivot, l’intérieur a disputé la présaison comme 6e homme, derrière le prometteur pivot de 23 ans.

Pour la première fois depuis son année rookie, John Collins devrait donc démarrer la saison régulière comme remplaçant. Ne pas être titulaire au sein d’une écurie du bas de tableau à l’Ouest, frustrant ?

« Je ne dirais pas que c’est très important, mais ça l’est car j’ai le sentiment d’avoir travaillé et de l’avoir mérité (la place de titulaire). Ma flexibilité contribue à faire de moi un professionnel et à continuer à l’être, peu importe les circonstances ou la situation. Et je vais continuer à l’être, continuer à jouer comme un titulaire », affiche le joueur de 27 ans.

Un « leader naturel »

Lui qui a tourné à près de 11 points en moyenne (43%) lors de ces matchs de préparation dit avoir le sens des responsabilités, surtout depuis qu’il est « jeune papa ». « On m’a toujours dit que j’étais un leader naturel et c’est une attitude que j’ai essayé d’adopter de plus en plus. Je suis dans un endroit unique depuis huit ans », lâche-t-il en parlant de son arrivée NBA en 2017.

Il avait été drafté par les Hawks en 19e position. Il dit s’être appuyé, à Atlanta à l’époque, sur Taurean Prince, Kent Bazemore, Malcolm Delaney ou encore Dewayne Dedmon. Puis il a côtoyé « Vince Carter, Rajon Rondo, Solomon Hill, Danilo Gallinari, Lou Williams »…

Désormais, c’est à lui de rendre. « Bien que je sois jeune, j’essaie de fournir les bonnes informations, et les trucs pour que les jeunes apprennent », termine-t-il sans vouloir faire de vagues.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.2 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.2 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 Total 432 29 54.8 35.8 78.5 2.2 5.8 8.1 1.4 3.1 0.6 1.4 1.0 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.