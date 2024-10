Walker Kessler ou John Collins comme pivot du Jazz ?

Qui pour accompagner Lauri Markkanen dans la raquette du Jazz l’an prochain ? La saison passée, Will Hardy a le plus souvent aligné son leader avec John Collins, en plus de Simone Fontecchio, Kris Dunn et Collin Sexton. Bilan avec ce cinq : 13 victoires en 20 sorties.

Mais le virage assumé vers la jeunesse peut-il rabattre les cartes ? Walker Kessler, 23 ans, pourrait-il ainsi passer devant l’ancien joueur des Hawks, 27 ans ?

« J’aime vraiment être titulaire. C’est quelque chose dont je suis fier et que j’apprécie, le fait d’être l’un de ces gars qui commencent le match avec énergie, intensité, feu, et qui donnent le ton. C’est quelque chose qui me tient à cœur, c’est sûr », affiche déjà ce dernier.

L’an passé, il avait démarré dans le cinq à 66 reprises en 68 utilisations. Être 6e homme n’est pas vraiment dans son ADN : il n’est quasiment pas sorti du banc depuis sa saison rookie avec Atlanta. Seulement à entendre son coach, rien n’est joué pour la saison à venir.

Une variété de profils

« Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix du pivot : Walker, John ou Drew (Eubanks) ? », s’interroge Will Hardy, en citant donc un troisième intérieur, venu des Suns. Le technicien dispose donc d’une quantité de profils.

Mais si son besoin se portait sur un pivot naturel, le nom de Walker Kessler devrait logiquement émerger. Même si celui qu’on a parfois comparé à Rudy Gobert n’a pas réalisé de poussée statistique durant sa deuxième saison par rapport à son année rookie.

« Je ne vais pas m’en préoccuper. Je vais simplement faire ce que j’ai à faire, attaquer chaque jour, être un pro, jouer dur et faire tout ce dont le coach a besoin », affiche sans prétention le jeune homme, dont l’association à la fois avec John Collins et Lauri Markkanen, poussé au poste 3 dans une version « tall ball », n’a pas vraiment été concluante par le passé.

Ne pas « s’enflammer » par rapport au cinq

« On a vu Walker jouer avec les titulaires l’année dernière. On a vu John aussi, et on a appris des choses sur ces deux situations. L’équipe actuelle est évidemment un peu différente de celle de l’époque, mais on essaye de regarder cette série de matchs, de voir ce qu’il en ressort et d’essayer d’apprendre non seulement à partir des images, mais aussi des chiffres », poursuit le coach.

En l’occurrence, John Collins apporte davantage en attaque quand son concurrent est concentré sur les tâches défensives. « J’ai déjà parlé depuis que je suis ici de la façon dont tout le monde s’enflamme sur la question des titulaires et des non-titulaires. Pour moi, c’est : on a 48 minutes. Faisons en sorte que l’équipe fonctionne le mieux possible », recentre Will Hardy.

Ce dernier a tout de même une orientation pour les jours à venir : « Walker a fait un très bon été. Il a fait un très bon premier jour d’entraînement, mais on doit voir jusqu’à la reprise. On doit clairement prendre une décision d’ici là, mais je m’attends à voir Walker jouer avec les ‘titulaires’ pendant la pré-saison, et on verra comment ça fonctionne. »