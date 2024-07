Avant de filer au Jazz, Drew Eubanks assure qu’il voulait rester aux Suns

Une petite saison et puis s’en va. Après un an aux Suns, Drew Eubanks a préféré s’engager avec le Jazz plutôt que de continuer dans l’Arizona. Et ceci malgré un intérêt mutuel entre les deux parties à ce que le mariage se poursuive.

« J’ai toujours été intéressé à l’idée de retourner (à Phoenix). L’idée qu’il s’agisse d’une ‘séparation mutuelle’ est tout simplement fausse. Il y a eu beaucoup de conversations sur mon retour l’année prochaine, dès la fin de la saison et jusqu’à la fin de la ‘free agency’ », rapporte l’intérieur.

Un discours qui confirme celui affiché à la mi-mai, où le pivot de 27 ans évoquait un possible avenir commun. « La franchise entière veut que je revienne l’année prochaine et je veux être un joueur des Phoenix Suns l’année prochaine », lâchait-il à l’époque, alors qu’il disposait d’une option d’un montant de 2,6 millions de dollars pour l’exercice 2024-2025.

« Au final, il y avait d’autres opportunités et je devais prendre la meilleure décision pour ma famille et moi. J’ai adoré mon année à Phoenix », poursuit aujourd’hui l’ancien joueur des Spurs et des Blazers.

Sa relation avec Will Hardy a joué

Pas de bisbille donc avec son ancien club, qui espérait le garder et l’a finalement remplacé par Mason Plumlee en relais de Jusuf Nurkic. Drew Eubanks a simplement préféré s’en aller pour un contrat plus intéressant sur deux ans, avec 10 millions de dollars à la clé. « Je suis très enthousiaste à l’idée d’aller dans l’Utah. C’est un jeune groupe, talentueux et compétitif dans lequel je pense que je m’intégrerai bien », s’imagine-t-il.

À voir s’il parvient à faire remonter son temps de jeu avec le Jazz, après avoir été utilisé 15 minutes en moyenne par Frank Vogel l’an dernier, pour signer ses plus petites productions statistiques depuis 2021. La raquette du Jazz est déjà bien garnie (Lauri Markkanen, Walker Kessler, John Collins), mais il n’est pas impossible qu’elle soit recomposée avec de possibles mouvements à venir.

L’intérêt pour Drew Eubanks, en signant dans l’Utah, est également de retrouver une vieille connaissance : Will Hardy. Ce dernier était assistant aux Spurs quand le joueur non-drafté a démarré sa carrière NBA en 2018.

« Ma relation avec Will Hardy a été l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai voulu jouer pour lui. Il a vraiment contribué à faire décoller ma carrière au début à San Antonio et sait comment utiliser efficacement mes qualités. Je suis impatient d’y être et d’être un leader tout de suite », termine ainsi l’intérieur.

Drew Eubanks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 23 5 57.7 0.0 84.6 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.2 1.8 2019-20 SAN 22 12 64.2 100.0 76.9 1.3 2.6 3.9 0.7 1.7 0.2 1.0 0.8 4.9 2020-21 SAN 54 14 56.6 100.0 72.6 1.4 3.1 4.5 0.8 1.6 0.3 0.8 0.9 5.8 2021-22 * All Teams 71 18 59.6 21.7 76.2 1.8 3.6 5.4 1.2 1.7 0.4 1.1 0.6 7.7 2021-22 * SAN 49 12 52.8 12.5 74.7 1.3 2.7 4.0 1.0 1.2 0.3 0.9 0.6 4.7 2021-22 * POR 22 30 64.6 26.7 78.4 3.0 5.5 8.5 1.6 2.8 0.8 1.6 0.5 14.5 2022-23 POR 78 20 64.1 38.9 66.4 1.7 3.7 5.4 1.3 2.2 0.5 0.9 1.3 6.6 2023-24 PHX 75 16 60.1 100.0 77.4 1.4 2.9 4.3 0.8 1.5 0.4 0.8 0.8 5.1 Total 323 16 60.6 38.3 73.4 1.5 3.1 4.6 1.0 1.7 0.4 0.9 0.9 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.