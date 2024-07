Brandin Podziemski au coeur de l’échange de Lauri Markkanen ?

« Il y a très peu de joueurs dans la ligue qui ne font l’objet d’aucune discussion dans des échanges. Steph Curry ne fait pas partie de ces discussions. Tous les autres le sont ». C’est ce qu’a répondu Steve Kerr vendredi lorsqu’on l’a questionné sur la possible présence de Jonathan Kuminga dans un « package » pour récupérer Lauri Markkanen. On le sait, le Jazz est vendeur, et les Warriors et les Spurs sont les deux franchises les plus intéressées par l’ancien Most Improved Player.

A Golden State, on ne veut rien précipiter, et côté Jazz, on n’est pas non plus pressé. Fidèle à son habitude, Danny Ainge est prêt à attendre le meilleur deal possible, avec le plein de choix de Draft, et si possible un jeune talent. Selon ESPN, la piste qui mène à Kuminga n’est pas la plus intéressante, et il faut plutôt regarder du côté de Brandin Podziemski. Candidat sérieux à une place de titulaire pour remplacer Klay Thompson, le « sophomore » des Warriors pourrait ainsi débloquer la situation.

Kuminga et Podziemski ont le même âge

« C’est une spéculation raisonnée, mais je pense que Podziemski devrait faire partie de la transaction. Il est évident qu’il y aura une flopée de choix de Draft. Je ne sais pas à quel point le Jazz insisterait sur Kuminga. Je pense que si Podziemski n’est pas dans le deal, il n’y aura pas de deal » estime ainsi Tim McMahon, d’ESPN.

Si Podziemski et Kuminga ont le même âge (21 ans), le premier possède un contrat bien plus avantageux. Il n’est que dans sa 2e année de contrat alors que Kuminga sera prochainement prolongé, et il pourrait exiger entre 25 et 30 millions de dollars annuels. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les Warriors cherchent à se débarrasser d’Andrew Wiggins et qu’ils n’ont pas cassé leur tirelire sur Klay Thompson.