Lauri Markkanen suivi par cinq franchises, les Warriors les plus agressifs ?

Le Jazz pourrait être un des animateurs des prochaines semaines de la « free agency ». Le nom de Lauri Markkanen revient ainsi fréquemment parmi les candidats à un possible échange, notamment grâce à son contrat très avantageux : une seule année restante à 18 millions de dollars. Candidat à une prolongation à partir du mois d’août, le Finlandais pourrait être transféré d’ici là. Et il est suivi par plusieurs franchises, notamment les Warriors.

Déjà très actifs depuis l’ouverture du marché avec la signature de De’Anthony Melton, et les échanges à venir pour Kyle Anderson et Buddy Hield, les Warriors seraient désormais le principal intéressé sur le cas Lauri Markkanen selon l’insider de Bleacher Report Chris Haynes. « Ils sont très agressifs » assure ce dernier. « Ils font ce qu’ils peuvent pour que cela aboutisse. »

Reste à savoir la contrepartie potentielle, en particulier dans des discussions avec un Danny Ainge historiquement très dur en affaires. Le Jazz ne compterait d’ailleurs céder Lauri Markkanen « qu’au bon prix« , se basant notamment sur ce que les Nets ont obtenu pour Mikal Bridges avec cinq premiers tours de draft. D’autant que si Mikal Bridges est un joueur de complément précieux, Lauri Markkanen, lui a un statut de All-Star.

Les Spurs, les Kings, les Pelicans et les Wolves aussi dans la danse

Golden State va devoir se montrer convaincant et laisser filer un ou des plusieurs joueurs prometteurs de son effectif, Chris Haynes évoquant Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski.

HoopsHype assure pour sa part vouloir éviter de se séparer du Congolais, sauf à obtenir en retour un joueur de calibre All-NBA. HoopsHype dénombre au total quatre équipes intéressées par Lauri Markkanen, outre Golden State. L’intérêt des Spurs, évoqué depuis plusieurs jours, est confirmé avec la possibilité d’inclure dans la balance des choix de Draft, Keldon Johnson et/ou Jeremy Sochan.

Sacramento, New Orleans et Minnesota sont les autres candidats pour obtenir le « forward » finlandais. Les Kings ont en Kevin Huerter et Harrison Barnes des pièces pour compléter un échange, mais ils souhaitent en revanche conserver Keegan Murray, vu comme un « élément essentiel » de leur avenir. Les Pelicans restent à l’affut, avec Brandon Ingram lui aussi sur le départ, alors que Trey Murphy III ou Herb Jones sont pour le moment écartés d’éventuels « packages ».

Quant aux Wolves, ils se montrent à l’écoute, avec Karl-Anthony Towns ou Jaden McDaniels comme éventuelles contreparties pour rééquilibrer l’effectif. HoopsHype précise toutefois que le finaliste de la Conférence Ouest est prêt à conserver son noyau actuel et d’essayer de nouveau d’atteindre un long parcours en playoffs.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.