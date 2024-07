Après Kyle Anderson, les Warriors visent Buddy Hield !

Golden State n’a pas tardé à accélérer sur son recrutement dans le sens des arrivées après le départ riche en émotion de Klay Thompson. Les Warriors sont sur le point de s’offrir, coup sur coup, Kyle Anderson, puis Buddy Hield pour se renforcer. Pour se faire, les Warriors vont procéder à deux échanges afin de faire venir l’ex-ailier couteau suisse des Wolves et le serial shooteur qui n’aura finalement passé que six mois aux Sixers.

Les difficultés de Minnesota à trouver un montage financier pour conserver Kyle Anderson se sont donc confirmées. L’ancien joueur des Spurs va s’engager pour trois saisons et 27 millions de dollars assure Adrian Wojnarowski d’ESPN, un tarif finalement assez raisonnable pour une pièce importante de la belle saison des Wolves. Anderson jouera le rôle de connecteur en sortie de banc, dans l’attaque en mouvement de Golden State. Son expérience au sein d’équipes du haut de tableau ne sera pas un luxe pour des Warriors qui souhaitent entamer un nouveau cycle vertueux pour ce qui seront les dernières années de la carrière de Steph Curry.

Le Splash Brother sera orphelin de son acolyte Klay Thompson, parti à Dallas, et dont l’échange va permettre indirectement l’arrivée d’Anderson puisque la franchise de la Baie va envoyer à Minnesota la « trade exception », l’argent supplémentaire généré dans l’échange avec les Mavs. Un futur « swap » d’un deuxième tour de draft est aussi inclus dans le deal. Détail important dans la structure de cet échange, souligné par le spécialiste du salary cap d’ESPN, un « sign-and-trade » ne peut désormais être réalisé que pour trois saisons minimum, mais dont seulement la première saison de contrat est pleinement garantie.

Curry – Hield, les deux shooteurs les plus prolifiques de NBA sur le point d’être associés

En plus de « Slo Mo » Anderson, Steph Curry devrait retrouver une autre fine gâchette dans la Baie avec l’arrivée prévue de de Buddy Hield. Shams Charania de The Athletic évoque « des discussions sérieuses » pour un échange entre les Warriors et les Sixers, sans en évoquer pour le moment les détails précis. Si la transaction va à son terme, Golden State récupèrera l’un des shooteurs extérieurs les plus prolifiques de la ligue depuis sa Draft en 2016. C’est simple, seul Curry a inscrit plus de tirs à 3-points sur la période que Buddy Hield : 1924 en 632 matchs à 40%, contre 2154 en 461 matchs à 41,3% pour le meneur All-Star !

Sa capacité à étirer les défenses et son jeu sans ballon devrait s’insérer dans un rôle « à la » Klay Thompson sans non plus en compenser pleinement la perte. Elle offrira au moins un danger supplémentaire sur la base arrière californienne, avec la signature de De’Anthony Melton, lui aussi en provenance de Philadelphie, et les progressions attendues de Brandin Podziemski ou Moses Moody.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.