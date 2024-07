Stephen Curry : « Tu vas me manquer Klay ! »

Après 13 ans aux Warriors, Klay Thompson s’en va. Ce sera pour Dallas, sans avoir eu d’offre des Warriors pour le retenir. La dernière date de la présaison (48 millions de dollars sur deux ans), mais il l’avait refusée. Dans un très long article, The Athletic dévoile les coulisses des discussions, et le divorce datait d’il y a cinq ans ! En fait, il n’y a même pas eu de négociations car le patron Joe Lacob adore jouer la montre, et il estime que le temps joue pour lui. C’est comme ça qu’il avait procédé avec Andre Iguodala et Draymond Green dans le passé. Et c’est comme ça qu’il avait décidé d’agir avec Klay Thompson et son agent.

The Athletic confirme que les deux parties ne se parlaient plus depuis plusieurs semaines. D’un côté, un Klay Thompson déterminé à partir. De l’autre, des Warriors qui jouaient la montre. Entre les deux, Stephen Curry et Steve Kerr qui espéraient que tout rentre dans l’ordre. Lors de l’entretien de fin d’année, Steve Kerr avait prévenu Klay Thompson qu’il jouerait moins, mais qu’il serait titulaire. Une décision que n’a pas appréciée Klay Thompson, puisqu’il sortait d’une saison à 77 matches avec plus de 30 minutes par rencontre.

Le beau message d’adieu de Stephen Curry

Et Stephen Curry dans tout ça ? Klay Thompson lui avait demandé de ne pas intervenir. On imagine que Curry pouvait convaincre Joe Lacob ou Mike Dunleavy Jr. de faire une belle offre à son « Splash Brother » et de peser de tout son poids dans les négociations. Mais Klay Thompson lui avait demandé de ne rien faire, et Stephen Curry n’a pas bougé. Il a respecté la volonté de son coéquipier depuis 13 ans, et Klay Thompson s’en est allé à Dallas pour 50 millions de dollars sur trois ans. Par an, c’est moins que l’offre des Warriors en début de saison, mais il a décroché cette 3e année qu’il voulait tant.

Sur Instagram, Stephen Curry lui a posté un message d’adieu : « Tu vas me manquer Klay. Même si nous ne terminerons pas l’aventure ensemble, ce que nous avons fait ne sera plus jamais fait. Je n’aurais pas pu imaginer un plus beau parcours qu’avec toi et Draymond. Cela a changé toute la Baie de San Francisco. Cela a changé la manière de jouer au basket. Killa Klay était au centre de tout. Merci pour tout mon frère. Pars t’éclater à jouer au basket et fais ce que tu as à faire. Splash Brother à vie. »