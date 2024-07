Les Wolves vont tenter de garder leurs « role players »

Avec notamment trois joueurs – Anthony Edwards, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns – à plus de 40 millions de dollars, les Wolves n’ont pas la marge de manœuvre pour faire des folies durant la « free agency ».

La franchise a quelques dossiers, d’une moindre ampleur, à gérer durant cette intersaison, à commencer par la situation de Kyle Anderson. Celui-ci, selon Yahoo! Sports, chercherait à obtenir la totalité de la « midlevel exception » lors des négociations contractuelles.

Kyle Anderson, qui touchait 9 millions de dollars l’an passé, a beau être un rouage important du banc des Wolves, il n’est pas certain que ces derniers soient en mesure de s’aligner sur ses exigences salariales. Pour éviter de se mettre davantage dans le rouge financièrement.

Une marge de manœuvre très limitée

D’autant la franchise du Minnesota a également Monte Morris, Jordan McLaughlin et Luka Garza parmi leurs autres « free agents » qu’ils chercheraient à re-signer.

« On veut conserver nos gars. C’est notre objectif. Le marché aura un impact, mais je suis convaincu que si vous avez une bonne chose, vous la gardez. On aimerait revenir à peu près inchangés, avec peut-être un peu de variantes en fin d’effectif avec ces joueurs venus de la Draft. Mais on aime vraiment ce qu’on a et on aime ce qu’on construit. Donc je pense que plus on aura de gars qui reviendront, mieux ce sera », affichait récemment le président Tim Connelly.

En dehors de leurs propres « free agents », les Wolves ne peuvent signer que des contrats au minimum pour tous les autres joueurs, en raison de leur statut d’équipe au « second apron ».

Stabilité attendue au niveau de l’effectif donc, mais également au niveau du staff. Pressenti aux Cavs ou aux Pistons notamment, l’assistant Micah Nori devrait lui aussi rester dans le Minnesota aux côtés de Chris Finch.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 12,9 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5.2 millions.