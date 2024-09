En absence d’opportunités intéressantes, Utah mise sur sa jeunesse

On se demandait bien ce qu’allait faire Utah cet été. Après avoir fait exploser le groupe qui avait enchaîné six qualifications en playoffs, Danny Ainge allait-il passer à la vitesse supérieure ?

Finalement, le Jazz n’a guère bougé, se contentant de prolonger Lauri Markkanen au prix fort…

« Vous savez comment les choses évoluent durant l’intersaison. Dans ce club, nous sommes extrêmement agressifs dans la recherche de tous les moyens nécessaires pour construire un effectif capable de gagner le titre » explique le GM, Justin Zanik. « Lorsque ces opportunités se présentent, nous sommes prêts à les saisir. Il n’y en a pas eu. »

Pourtant, il y a visiblement eu pas mal d’intérêt pour Lauri Markkanen, les noms des Warriors, des Spurs, des Kings, des Pelicans et des Wolves ayant été mentionnés comme de potentiels points de chute. Sauf que les contreparties ne permettaient sans doute pas au club de Salt Lake City de se rapprocher du titre.

« En ne faisant rien, on a décidé que notre plan, c’était simplement de nous concentrer sur nos jeunes, et sur le meilleur joueur de notre effectif, qui est Lauri Markkanen. »

En prônant donc la patience.

« Je pense que ce qui est différent cette année, c’est que nous commençons vraiment à construire de très bonnes fondations. Il se trouve que les joueurs sont très jeunes. En plus d’avoir trois rookies, nous avons maintenant sept joueurs de moins de 23 ans », conclut ainsi Justin Zanik. « Notre croissance viendra du développement de nos jeunes, afin que nous puissions gagner plus de matchs, aujourd’hui et dans le futur. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ce qui est important dans le développement, c’est de jouer. »