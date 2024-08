Lauri Markkanen prolonge avec le Jazz pour cinq ans et 220 millions de dollars supplémentaires

C’était dans l’air depuis mardi et c’est Adrian Wojnarowski qui le confirme : Lauri Markkanen prolonge son contrat avec le Jazz pour 238 millions de dollars sur cinq saisons supplémentaires.

Si on entre dans le détail, on remarque que le Finlandais touchera 220 « nouveaux » millions avec sa prolongation, plus ses 18 millions « anciens », qui correspondent au salaire qu’il devait toucher la saison prochaine.

Cette prolongation n’est pas une surprise. En revanche, comme expliqué ce mardi, la date de la signature avait une importance capitale. Lauri Markkanen a prolongé ce mercredi 7 août et ne peut désormais pas être échangé avant six mois, soit le 7 février 2025. Or, la date limite des transferts est programmée le 6 février 2025.

La conséquence est évidente : l’ancien de Chicago et de Cleveland, qui attise les convoitises de plusieurs équipes depuis quelques semaines, ne partira pas de Salt Lake City avant l’intersaison prochaine. Les rumeurs vont donc s’éteindre pendant au moins quelques mois, ce qui lui retire « un poids des épaules », confie-t-il.

« Ils ont tous montré qu’ils croyaient en moi, du coach Will Hardy aux dirigeants », ajoute-t-il. « C’est un environnement confortable et les CV de ces personnes parlent d’eux-mêmes. Je fais confiance à la franchise pour m’aider à grandir, humainement et sur le terrain, et pour construire notre équipe. Je suis prêt à relever le défi. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.