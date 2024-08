Lauri Markkanen va-t-il signer dès aujourd’hui sa prolongation de contrat ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lauri Markkanen occupe beaucoup de rumeurs. Le Finlandais sera en fin de contrat en 2025 et il attise les convoitises. Néanmoins, aujourd’hui pourrait changer la donne. C’est en effet à partir de ce mardi 6 août qu’il peut prolonger son contrat.

D’après les informations d’ESPN, le Jazz va proposer une prolongation de contrat avec un gros salaire à son All-Star, qui a déjà déclaré qu’il souhaitait rester à Salt Lake City.

Un jour J qui compte beaucoup

Mais va-t-il parapher son nouveau contrat dès aujourd’hui ? Si la question se pose, c’est parce qu’elle est capitale pour la suite. Pourquoi ? Parce qu’un joueur qui prolonge son contrat ne peut pas être transféré avant six mois. Dans six mois, jour pour jour, nous serons le 6 février 2025, soit le dernier jour avant la « trade deadline ».

Ainsi, il resterait une petite fenêtre de quelques heures au Jazz pour échanger Lauri Markkanen le 6 février prochain. S’il prolonge demain ou après, l’intérieur passera forcément l’intégralité de la saison 2024/25 à Utah.

De plus, à quoi pourrait ressembler cette prolongation ? Ce qui est intéressant, c’est que le Jazz a encore beaucoup d’espace dans sa masse salariale (37 millions) car les recrues – Drew Eubanks et Johnny Juzang – n’ont pas officiellement signé leur contrat, laissant ainsi de la marge pour la prolongation du Finlandais.

Quand la prolongation sera actée, alors les joueurs seront intégrés au groupe. Actuellement, le Jazz possède une masse salariale de 103 millions de dollars et il faut être, au moins, à 90% du salary cap lors du premier jour de la saison régulière. Il y a donc au minimum 23.7 millions à dépenser.

Si bien que, selon Yahoo Sports, s’il prolonge de quatre saisons, Lauri Markkanen pourrait toucher 188.9 millions de dollars. Si c’est cinq saisons supplémentaires, on pourrait monter à 250 millions de billets verts.

Plusieurs équipes à surveiller

Le montant et la durée auront leur importance puisque ESPN, qui a interrogé des dirigeants de la NBA, avance que ces derniers s’attendent à ce que la valeur du joueur augmente avec cette prolongation. Ce qui est logique puisque le récupérer cet été, à un an de la fin de son contrat, c’était prendre le risque qu’il parte libre en 2025. Avec un contrat longue durée, le problème est réglé même si, en cas de signature « tardive » (donc à partir de demain), il faudra attendre l’été prochain pour le faire venir.

Dernière question enfin : qui est intéressé par l’ancien de Cleveland et Chicago ? Golden State revient très souvent dans les rumeurs mais les Warriors ne veulent pas lâcher Brandin Podziemski, alors que le Jazz aimerait l’inclure dans l’échange.

Les Spurs ont eu quelques échanges avant la Draft, mais ça n’a pas été plus loin. Enfin, le Thunder et les Rockets resteraient à surveiller. Le premier car il a énormément de choix de Draft en stock, les seconds car ils cherchent à se renforcer et ont suivi plusieurs pistes prestigieuses mais infructueuses (Donovan Mitchell, Mikal Bridges et même Kevin Durant…).

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.