Walker Kessler, un match de mammouth digne de Rudy Gobert

Rudy Gobert était en train de papoter dans les travées du Target Center avec son ancien coéquipier Mike Conley quand il a vu Walker Kessler arriver. « Quoi de neuf, superstar ? », a alors envoyé le Français en direction de son jeune successeur dans la raquette du Jazz.

Il faut dire que le rookie a marqué les esprits hier face aux Wolves. Une rencontre encore symbolique pour celui qui a été impliqué il y a quelques mois dans l’échange massif entre Minnesota, d’où une partie de sa famille est originaire, et Utah autour du pivot tricolore. Lors des deux premières rencontres entre ces équipes, le jeune homme de 21 ans avait compilé 6 points, 5 rebonds et 4 contres, puis 6 points et 7 rebonds.

Pour ce troisième match, il a profité d’une nouvelle titularisation, et surtout de la rentrée prématurée au vestiaire de Rudy Gobert (cinq minutes de jeu), touché à l’aine, pour exploser : 20 points (9/13 aux tirs), 21 rebonds (record en carrière), 4 passes décisives et 2 contres pour 40 d’évaluation. Du Rudy Gobert dans le texte finalement. « Il a été bon. C’est historiquement un super protecteur de cercle depuis l’université. On dirait qu’il a transposé ça ici », remarque Chris Finch.

« Walker a été sensationnel. Il a fait tellement de bonnes choses pour nous. Il a montré qu’il avait beaucoup progressé des deux côtés du parquet, mais je pense que la défense vient naturellement à Walker et que sa capacité à apprendre sur le tas sur le plan offensif est remarquable », analyse son coach Will Hardy, en précisant que son intérieur a profité de la stratégie défensive des Wolves, de presser fort le porteur de balle sur le « pick-and-roll ».

Un titulaire en grande forme

La semaine dernière, le coach disait attendre beaucoup de son rookie. Le titulaire habituel, Kelly Olynyk, étant gêné par une cheville, Walker Kessler a été propulsé dans le cinq du Jazz. Il n’est pas passé à côté de l’occasion hier, en postant le premier match à 20+ points et 20+ rebonds d’un rookie depuis 2014 et Gorgui Dieng, alors aux Wolves.

Ce match vient confirmer sa dynamique du moment avec 13.5 points, 13 rebonds et 3 contres de moyenne sur quatre titularisations de suite. Mike Conley voit en lui « une star qui rayonne pour nous en ce moment. Et je ne crois pas que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il ait un tel impact aussi tôt. [… ] C’est vital d’avoir un gars qui peut faire le jeu et être désintéressé. Il est assez grand pour finir devant n’importe qui, mais il comprend son rôle, être le gars qui trouve le joueur ouvert et lit le jeu. C’est grâce à lui qu’on est revenus dans le match. Il apprend et étudie beaucoup donc il est très bon. »

« Mes coéquipiers m’ont trouvé dans les bons espaces. Ils ont fait un bon boulot en éloignant leurs gars loin du cercle. Le staff a été génial pour préparer le match et c’était sympa de jouer avec eux. Ça fait du bien. C’est vraiment quelque chose sur lequel on peut s’appuyer », souhaite le rookie, en soulignant les performances d’autres joueurs impliqués dans l’échange avec Minnesota (Malik Beasley, Jarred Vanderbilt…). Cette nuit, dans le vestiaire, il a été le seul à être « douché » par les autres.