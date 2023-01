Le Jazz réalise le hold-up parfait dans le Minnesota

Fin de série pour Minnesota, qui restait sur cinq victoires de suite à domicile, jusqu’à ce match face à ses « meilleurs ennemis » d’Utah, perdu dans les ultimes secondes de la partie.

De nouveau privé de Lauri Markkanen, le Jazz a vite vu ce duel s’équilibrer dans la raquette, avec la sortie de Rudy Gobert touché à l’aine après cinq minutes. Pour autant, les Wolves n’ont pas été déstabilisés, s’en remettant à l’adresse de loin du trio D’Angelo Russell – Jaden McDaniels – Naz Reid. La paire Collin Sexton – Walker Kessler s’est alors attelée à maintenir Utah dans le coup, avant de passer le relais à Talen Horton-Tucker et à l’ancien de la maison, Malik Beasley (38-38).

Pour sa part, Minnesota a pu compter sur la séquence remarquée de Jaylen Nowell pour reprendre les devants sur un 10-2 avant la pause. Le duo D’Angelo Russell – Kyle Anderson a maintenu la pression, jusqu’au dunk d’Anthony Edwards pour offrir le plus gros écart du match aux siens, peu avant la pause (58-47).

Au retour des vestiaires, les 3-pts de Kyle Anderson et Anthony Edwards ont permis aux locaux de garder le cap. Ils ont surtout permis à Edwards de se reprendre en main et d’aligner un beau passage, entre ses drives dévastateurs et son adresse extérieure, pour répondre aux assauts de Jordan Clarkson. À douze minutes de la fin, Minnesota pointait toujours à +8, mais gardait Utah à ses trousses (95-87)…

Le Jazz a donc tenu bon jusque-là pour refaire surface au meilleur moment, avec à son tour un 10-2 pour remettre la pression sur les Wolves, puis égaliser sur un panier de l’autre ancien de la maison, Jarred Vanderbilt, qui a lancé un « money time » intense. Anthony Edwards a pris ses responsabilités en plantant deux missiles à 3-pts, mais Utah refusait de lâcher, à l’image du 3+1 de Jordan Clarkson et du nouveau drive d’Ochai Agbaji (116-116).

Et ce qui devait finir par arriver, arriva… Un ballon mal contrôlé en défense puis une claquette de Walker Kessler, de la nervosité en attaque pour Minnesota et un 3-pts de Malik Beasley, bonifié par deux lancers d’Ochai Agbaji, ont mis Utah en bonne position. À l’arrache, les Wolves réussissent à égaliser grâce à un 3-pts d’Austin Rivers et un layup en transition de D’Angelo Russell (125-125), mais Jordan Clarkson parvient à obtenir un coup de sifflet pour inscrire un lancer et laisser une balle de match aux locaux.

Sur son drive vers le cercle, Anthony Edwards a finalement servi Jaden McDaniels à 3-pts… pour une tentative manquée. Offrant la victoire au Jazz : 126-125 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le finish parfait du Jazz. On le sentait venir, ce « comeback » ! Menés de dix points dès le début du quatrième quart-temps, les Jazzmen ont réussi le match typique du « traînard » en restant dans le coup jusqu’à revenir à égalité et inverser complètement le rapport de force, alors que les Wolves avaient fait la course en tête pendant presque tout le match. S’il y a eu des exploits en attaque, comme un 3+1 de Jordan Clarkson, la défense a également joué son rôle en poussant les Wolves, déboussolés, à la faute. Un final parfaitement maîtrisé qui permet au Jazz de rester devant son adversaire du soir au classement.

– Cinq minutes et à la douche pour Rudy Gobert. Les retrouvailles avec Utah sont toujours particulières pour le pivot français, mais ce troisième acte aura malheureusement tourné court pour lui. Touché à l’aine, il n’a tenu que cinq minutes sur le parquet avant de retourner au vestiaire et de déclarer forfait pour le reste de la rencontre. Tout juste le temps de claquer un dunk et de prendre un rebond…

– Anthony Edwards dans l’histoire. L’arrière des Wolves a encore porté l’attaque des siens et pris ses responsabilités, notamment avec une grosse fin de troisième quart-temps, où il a inscrit son 500e panier à 3-pts en carrière. Devenant le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre cette marque. Il ne lui a manqué que la victoire, avec cette dernière possession qui aurait pu rendre cette soirée parfaite…

TOPS/FLOPS

✅ Walker Kessler. Dans un registre bien différent de Lauri Markkanen, l’intérieur rookie qui remplaçait le Finlandais a fait un beau chantier : 20 points et 21 rebonds ! Il a surtout été importantissime dans le final, contribuant à offrir l’avantage aux siens.

✅ Jordan Clarkson. Jordan « clutch » Clarkson a été un poison permanent pour la défense adverse. Son passage en troisième quart-temps a permis à Utah de rester en vie, tandis que son 3+1 et son dernier lancer-franc ont été décisifs dans cette victoire.

✅ Ochai Agbaji. Le rookie n’a pas eu froid aux yeux sur ce match : son 3/4 à 3-pts a été bonifié par des drives qui ont fait mouche presque à chaque fois. Lui aussi a été précieux sur la fin pour Utah.

✅ Kyle Anderson. L’incarnation du basket joué juste et simplement. Il a un peu tout fait sur ce match, allant jusqu’à remplacer Rudy Gobert pour placer un hook face aux intérieurs adverses. Il a validé son triple-double à 13 points, 11 rebonds, 10 passes d’un service lumineux pour le 3-pts de l’espoir d’Austin Rivers en toute fin de match. Un rouage essentiel de ces Wolves 2022/23.

✅ ⛔️ Anthony Edwards. Malheureusement encore inconstant : un peu trop discret en première mi-temps, exceptionnel dans le troisième puis dans le « money time » mais, à l’arrivée, comme pour toute son équipe, il lui a manqué un petit quelque chose pour faire basculer la rencontre du bon côté. On pense notamment à une passe un peu trop forte pour Austin Rivers et un ballon qui a fini en tribune, ou même à cette dernière action, où il doit aller au bout et prendre la responsabilité du résultat, en tant que leader de l’effectif.

LA SUITE

Minnesota (22-23) : les Wolves ont un déplacement périlleux à Denver, qui se présente ce mercredi (04h00).

Utah (23-24) : retour à la maison pour le Jazz, avec la réception des Clippers en vue, ce mercredi (03h00).