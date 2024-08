Kyle Filipowski au Jazz pour 4 ans

Grand perdant de la dernière Draft, Kyle Filipowski aura tout de même réussi à décrocher un contrat de 12 millions de dollars sur 4 ans avec le Utah Jazz. Attendu en dernière partie de premier tour, Filipowski avait dû patienter jusqu’au lendemain avant d’entendre son nom être appelé, à la 32e position.

En cause, notamment, des relations familiales compliquées entre ses parents et sa copine qui ont freiné certains dirigeants de franchise. Toutefois, c’est une histoire familiale qui ne semble pas effrayer Danny Ainge qui avait sauté sur l’occasion de récupérer l’ancien intérieur de Duke au début de second tour. Ce contrat de quatre ans, classique pour un joueur sélectionné au second tour, se compose de deux années garanties, d’une 3e saison non garantie, et d’une « team option » sur la dernière.

Cet été, Kyle Filipowski a disputé 8 matchs de « summer league », dont 5 comme titulaire. Le temps de cumuler 11 points, 6 rebonds, 1.9 passe et 1 interception de moyenne en 22 minutes de jeu.

Le Blue Devil avait même signé un double-double face aux Pistons avec 26 points à 8/22 aux tirs, (3/11 de loin) et 11 rebonds lors du dernier match de Summer League à Las Vegas.

« Flip » viendra compléter la rotation intérieure de Will Hardy et gratter un peu de temps de jeu derrière John Collins, Lauri Markkanen ou encore Walker Kessler.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.