Kyle Filipowski, le grand perdant de ce nouveau format de Draft

Ce sont les aléas de ce nouveau format de Draft. Un joueur attendu au premier tour de la Draft et qui glisse petit à petit vers la fin du premier tour voire au second, ça n’a rien de rare en NBA. Ce fut notamment le cas de Bol Bol qui était annoncé comme un « lottery pick », puis était attendu en deuxième partie du premier tour en 2019 et qui aura finalement été sélectionné plus tard, en 44e position.

Sauf que pour Bol Bol, les deux tours de Draft avaient lieu le même soir. Kyle Filipowski, l’intérieur de Duke, a dû rentrer à l’hôtel bredouille, mercredi soir, et attendre 18 heures de plus avant d’être sélectionné par le Jazz.

« Lors de la soirée de Draft, il y a beaucoup d’émotions mitigées ainsi que de la nervosité et de l’anxiété », reconnait-il, « C’est difficile d’attendre aussi longtemps sans qu’on appelle votre nom. Mais, pour être honnête, je suis juste heureux. J’ai l’impression d’être arrivé au bon endroit. C’est ce qui compte le plus pour moi. »

Kyle Filipowski aura, finalement, le soulagement d’entendre son nom être rapidement appelé à la deuxième place du second tour. Et surtout, dans une équipe qui lui plaisait, avec le Jazz. Il peut y évoluer comme Kelly Olynyk avant lui, et il peut être complémentaire de Lauri Markkanen.

Des « workouts » loupés pour Kyle Filipowski

« Pour être franc, je suis juste heureux d’être au bon endroit. C’est ce qui compte le plus pour moi ; peu importe la position à laquelle je suis sélectionné, » affirme l’ancien de Duke. « Je suis juste super content car Utah était un de mes endroits préférés pendant les ‘workouts’ en termes d’organisation ou d’environnement. »

Selon ESPN, cette chute à la Draft serait la cause de « workouts » ratés pour l’intérieur, ses entretiens n’ayant pas non plus enthousiasmé les franchises, et Kyle Filipowski aura soif de revanche après cette mésaventure.

« Bien sûr, ça me nourrit. J’ai l’impression que c’est un peu comme ça que toute ma vie s’est déroulée, avec le fait d’être sous-estimé, pas apprécié à ma juste valeur, avec certaines idées reçues sur la façon dont je peux me comporter », conclut Kyle Filipowski. « Cela va me rendre revanchard. J’ai juste hâte d’utiliser cela comme motivation. Comme je l’ai dit, je pense que le plus important est d’être au bon endroit. Cela fera certainement ressortir le meilleur de moi-même et je pense que ça créera quelque chose de spécial pour moi. »

Pour sa part, le Jazz n’a pas estimé que la nervosité du Blue Devil serait un frein pour le sélectionner, et au final la franchise fait une belle affaire en récupérant un joueur dont la valeur semblait plus haute.

« Nous étudions en profondeur tous les prospects pour nous assurer que nous sommes sûrs de les sélectionner », précise Steven Schwartz, vice-président de la stratégie basket du Jazz. « Nous sommes plus qu’heureux que Kyle rejoigne le Jazz et nous sommes à l’aise avec tout. Nous sommes satisfaits de la personne qu’il est, et nous ne sommes pas inquiets. »