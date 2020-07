Pas qu’un coup de Bol ?

« Tous ceux qui ont été si surpris de le voir sont ceux qui ne se sont pas bien renseignés. Parce que si vous avez fait de vraies recherches, que vous l’avez vraiment observé, sans simplement partir du jour où il a été drafté, il n’y a aucune surprise. Quand il jouait pour Oregon, avant sa blessure, il montrait déjà ce genre de choses ».

Avant de subir une blessure au pied en décembre 2018, le rendant indisponible pour le reste de la saison, Bol Bol était régulièrement cité dans le Top 10 des « Mock Drafts » du pays. Même à la veille de la Draft 2019, il figurait dans le Top 20 de la dernière « Mock Draft » de BasketUSA.

Un vrai bosseur ?

Mais le dossier médical de l’Américano-Soudanais a refroidi les franchises, le faisant tomber à la 44e place le soir de la Draft. Jusqu’à présent, il avait travaillé dans l’ombre afin de retrouver toutes ses sensations, jusqu’au jour où il a retrouvé la lumière, mercredi dernier pour le premier « scrimmage » des Nuggets, face à Washington.

Pour son coach personnel, Julius V, basé à Los Angeles et habitué à développer des joueurs NBA, ce retour aux affaires est avant tout le fruit d’un travail de longue haleine.

« Le basket n’est pas un sport où l’on peut se fier uniquement aux qualités athlétiques. Ça aide, c’est un énorme plus, mais Bol ne joue pas un basket de brute. On ne naît pas doué, alors pour qu’il en arrive là, il faut qu’il ait fait quelque chose, » a-t-il rappelé. « Les gens ne connaissent pas les histoires de Bol, quand il était au gymnase à minuit, une heure du matin, quand il était à Kansas (au lycée) en restant au gymnase jusqu’à deux, trois heures du matin, à faire du 4-contre-4, 3-contre-3, 5-contre-5. Les gens ne connaissent pas ces histoires ».

Tout pour continuer à progresser

Si sa deuxième sortie face aux Pelicans a permis de tempérer la « hype » entourant le fils du légendaire Manute Bol, l’espoir reste de rigueur quant à la suite de son aventure dans la « bulle ». Au moins pour deux raisons : des aptitudes étonnantes ballon en main pour un joueur de sa taille (2m18) et sa force de dissuasion en défense.

« Il sent extraordinairement bien le jeu, » poursuit Julius V. « S’il mesurait 1m80, il pourrait être un meneur de jeu d’élite. C’est l’un de ces gars qui aurait eu potentiel pour jouer en NBA peu importe sa taille. Parce qu’il a du talent ballon en main et qu’il a un toucher de balle. C’est sa taille qui fait de lui un joueur unique ».

Une fois que les Nuggets seront au complet, Bol Bol pourrait profiter de sa défense et sa mobilité pour grappiller quelques minutes. Ses six contres réalisés face aux Wizards démontrent un sens du timing et une vraie aptitude à cet exercice, laissant penser qu’il pourrait constituer un atout précieux pour Mike Malone. Par séquences.

« Ce que je lui ai dit, et il a dit que personne ne semblait lui avoir vraiment dit avant, c’est qu’aussi spécial et effrayant qu’il est en attaque, il peut tout autant l’être en défense, » a poursuivi Julius V. « Il n’est pas question de toujours contrer un titre, tu peux modifier la trajectoire de tir de ton adversaire, tu peux faire en sorte que les gars d’en face se demandent s’ils doivent tirer ».

Voilà qui constitue en tout cas une base solide pour un joueur au profil atypique âgé de seulement 20 ans.